Tin công nghệ 28-3: Cuộc đua cấu hình trên smartphone đã hết thời?

1. Cuộc đua cấu hình trên smartphone đã hết thời?

Thị trường smartphone toàn cầu đang bước vào giai đoạn bão hòa về phần cứng. Chip mạnh hơn, camera nhiều megapixel hơn nhưng trải nghiệm hàng ngày gần như không đổi. Tại Việt Nam, điều này thể hiện rõ qua việc người dùng sử dụng smartphone lâu hơn và thận trọng trước khi quyết định nâng cấp.

Tuy nhiên ở phân khúc cao cấp, câu chuyện lại khác hoàn toàn. Thay vì hỏi máy mạnh đến đâu, nhóm khách hàng này bắt đầu đặt câu hỏi thiết bị phục vụ mình như thế nào?

Ưu tiên đầu tiên là bảo mật. Khi smartphone trở thành trung tâm của giao dịch tài chính, dữ liệu kinh doanh và liên lạc cá nhân, nhu cầu bảo vệ thông tin ngày càng trở nên cấp thiết. Các dòng máy cao cấp như Vertu Agent Q đang được chú ý nhờ hệ thống bảo mật đa lớp, tách biệt dữ liệu và tăng quyền kiểm soát cho người dùng, đồng thời hỗ trợ xử lý công việc như một trợ lý cá nhân.

Không còn dừng ở việc chọn màu hay dung lượng, người dùng tìm đến những thiết bị có thể tùy biến về chất liệu, hoàn thiện thủ công và mang dấu ấn riêng. Nhóm doanh nhân và người trẻ thành đạt xem smartphone như một phần của hình ảnh cá nhân, không đơn thuần là công cụ công nghệ. Các dòng điện thoại gập như Quantum Flip hay Iron Flip, với thiết kế khác biệt kết hợp bảo mật, đang thu hút nhóm khách hàng này.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết khách hàng của họ ít khi hỏi về cấu hình mà quan tâm nhiều hơn đến khả năng bảo vệ dữ liệu, mức độ cá nhân hóa và sự phù hợp với lối sống của họ.

Tin công nghệ 28-3: Người dùng smartphone cao cấp thường quan tâm đến bảo mật hơn là cấu hình.

Tin buồn dành cho người dùng iPhone (PLO)- Apple được cho là đang chuẩn bị đưa quảng cáo vào Apple Maps, một thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng iPhone tìm kiếm địa điểm.

2. Vì sao OpenAI lại ‘khai tử’ Sora?

Chỉ trong một ngày, OpenAI đưa ra hàng loạt quyết định chấn động: khai tử ứng dụng tạo video Sora, hủy thỏa thuận 1 tỉ USD với Disney, điều chuyển nhân sự cấp cao và đồng thời huy động thêm 10 tỉ USD từ nhà đầu tư, nâng tổng vốn vòng gọi mới nhất lên hơn 120 tỉ USD.

Sora ra mắt với màn trình diễn ấn tượng, nhưng nhanh chóng lộ ra khoảng cách lớn giữa demo và thực tế. Lượt tải đạt đỉnh 6,1 triệu vào tháng 11-2025, sau đó lao dốc liên tục, chỉ còn 1,1 triệu vào tháng 3-2026.

Chi phí vận hành khổng lồ trong khi doanh thu không bù đắp nổi khiến Sora trở thành gánh nặng. Thị trường tạo video AI cạnh tranh khốc liệt với Google, Kling của ByteDance và nhiều đối thủ khác liên tục cải tiến. Sora không dẫn đầu ở bất kỳ tiêu chí nào, không có lợi thế rõ ràng để giữ chân người dùng.

Thỏa thuận với Disney cũng tan vỡ theo. Hợp đồng cho phép Sora tạo video từ hàng trăm nhân vật Disney, Pixar, Marvel và Star Wars chấm dứt chỉ sau hơn ba tháng trong lộ trình ba năm. Disney tuyên bố vẫn sẵn sàng hợp tác với các đối tác AI khác trong lĩnh vực tạo video.

Với áp lực từ nhà đầu tư và kế hoạch IPO đang đến gần, OpenAI xác định sẽ dồn nguồn lực vào công cụ lập trình và giải pháp doanh nghiệp, cạnh tranh trực tiếp với Anthropic.

Tin công nghệ 28-3: Hé lộ lý do vì sao OpenAI ‘khai tử’ Sora.

3. Dell đặt cược vào AI và thiết kế mỏng nhẹ

Dell Technologies vừa trình làng thế hệ PC thương mại mới nhất tại Việt Nam, bao gồm laptop, máy trạm, màn hình và thiết bị ngoại vi. Đây là đợt làm mới quy mô lớn nhất của hãng trong nhiều năm gần đây, với trọng tâm là thiết kế mỏng nhẹ hơn và khả năng xử lý AI tích hợp ngay trên máy thay vì phụ thuộc vào đám mây.

Laptop Dell Pro mới mỏng hơn từ 7% đến 18% tùy dòng so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 hoặc AMD Ryzen AI 400 đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC. Điểm đáng chú ý là kiến trúc module mới giúp thu gọn bo mạch chủ, nhờ đó Dell có thể nhét pin dung lượng lớn hơn và hệ thống tản nhiệt tốt hơn vào cùng một thân máy mỏng hơn.

Ở phân khúc máy trạm, Dell Pro Precision 5S gây chú ý khi chỉ nặng từ 1,4 kg nhưng vẫn đạt chứng nhận ISV dành cho phần mềm chuyên nghiệp, nhắm vào kỹ sư CAD và nhà sáng tạo nội dung cần hiệu năng vượt laptop thông thường. Các dòng Precision 5 và 7 series nâng cấp lên GPU NVIDIA RTX Pro kiến trúc Blackwell cho khối lượng công việc đồ họa và AI nặng hơn.

Bên cạnh phần cứng, Dell cũng nâng cấp đáng kể về bảo mật với khả năng kháng mã hóa lượng tử cho BIOS và tích hợp giải pháp chống mã độc tống tiền Halcyon, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng tinh vi hơn.

Tin công nghệ 28-3: Dell đặt cược vào thiết kế mỏng nhẹ và AI trên thiết bị.

Vì sao mã độc này lại khó bị phát hiện đến vậy? (PLO)- Một chiến dịch phát tán mã độc mới có tên GlassWorm đang khiến giới lập trình viên lo ngại khi âm thầm xâm nhập vào hàng trăm kho mã nguồn và tiện ích phần mềm phổ biến.

Công an khuyến khích người dân nên làm điều này trên ứng dụng VNeID (PLO)- Cơ quan Công an kêu gọi người dân chủ động sử dụng ứng dụng VNeID để đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và minh bạch quy trình.