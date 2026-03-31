Một thời đông nghẹt, vì sao game thùng nay không còn ai?

(PLO)- Trong những năm 1980, các điểm đặt máy chơi game thùng từng là nơi quen thuộc với nhiều người trẻ. Không chỉ để chơi game, đây còn là chỗ gặp gỡ bạn bè, tổ chức sinh nhật hay đơn giản là tụ tập sau giờ học.

Tuy nhiên, mô hình này đã thu hẹp nhanh chóng trong nhiều năm qua, không chỉ tại Mỹ mà cả ở những thị trường lớn như Nhật Bản.

Số liệu từ Japan Times cho thấy Nhật Bản từng có hơn 26.000 điểm game vào năm 1986, nhưng đến năm 2019 chỉ còn hơn 4.000. Tại Mỹ, theo các tổ chức lưu trữ game, số lượng địa điểm hoạt động theo mô hình này cũng giảm mạnh so với đầu thập niên 1980. Sự thay đổi này không diễn ra đột ngột, mà là kết quả của nhiều yếu tố kéo dài trong nhiều thập kỷ.

Người dùng VNeID cần đặc biệt lưu ý vấn đề này (PLO)- Mới đây, cơ quan Công an đã phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ứng dụng VNeID.

Nhiều nguyên nhân khiến các máy chơi game thùng biến mất. Ảnh minh họa: Gemini

Nguyên nhân đầu tiên là do cách người dùng tiếp cận với trò chơi đã thay đổi. Khi các hệ máy của Nintendo và Sega phổ biến, bạn có thể chơi game ngay tại nhà mà không cần ra ngoài. Bên cạnh đó, game di động cũng ngày càng phát triển, cho phép người dùng có thể giải trí mọi lúc mọi nơi, khiến lượng người đến các khu chơi game giảm đáng kể.

Trước đây, các máy chơi game thường được đặt tại những khu mua sắm đông người. Tuy nhiên, khi thói quen mua sắm chuyển sang trực tuyến, lượng khách đến những địa điểm này giảm, kéo theo lượng người chơi game cũng giảm theo. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng ngày càng tăng khiến việc duy trì hoạt động trở nên khó khăn.

Đại dịch COVID-19 càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Các hoạt động giải trí trực tiếp bị gián đoạn trong thời gian dài, buộc nhiều địa điểm phải đóng cửa. Ngay cả những doanh nghiệp lớn như Sega cũng rút khỏi mảng kinh doanh trung tâm giải trí sau giai đoạn này.

Thực tế, dấu hiệu suy giảm đã xuất hiện từ trước đó. Cuộc khủng hoảng ngành game vào năm 1983 từng khiến nhiều công ty thua lỗ hoặc phá sản, qua đó làm thay đổi cách phát triển của thị trường. Từ chỗ tập trung vào các điểm chơi công cộng, ngành game dần chuyển sang thiết bị cá nhân và nội dung tại nhà.

Mặc dù vậy, mô hình này chưa hoàn toàn biến mất. Một số trung tâm mua sắm hiện nay đang thử nghiệm lại các không gian giải trí có tính tương tác để thu hút khách. Trong bối cảnh đó, game thùng có thể quay trở lại ở quy mô nhỏ hơn, như một phần của trải nghiệm giải trí.

Tin công nghệ 31-3: iOS 26.5 beta 1 có gì mới? (PLO)- Tin công nghệ 31-3 sẽ có các nội dung như iOS 26.5 beta 1 có gì mới? Meta ra mắt gói đăng ký cao cấp mới, iPhone gập sẽ mang đến làn gió mới cho người dùng công nghệ.

Nhiều thiết bị Android giá rẻ bị cài sẵn mã độc từ khi xuất xưởng (PLO)- Theo các nhà nghiên cứu bảo mật tại Sophos, nhiều thiết bị Android giá rẻ đã bị cài sẵn mã độc trước khi đến tay người tiêu dùng.