3 ứng dụng nên có trên điện thoại khi bão số 12 (Thần Gió) sắp đổ bộ

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong đêm nay đến sáng mai, bão số 12 (tên tiếng Việt là Thần Gió) sẽ ở trên vùng biển ven bờ TP Huế đến Quảng Ngãi, cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Để hạn chế tối đa các rủi ro và thiệt hại do bão số 12 (Thần Gió) gây ra, người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, cập nhật thông tin liên tục và tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ.

1. Zalo mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”

Đây là ứng dụng chính thức do cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cứu hộ phối hợp phát triển, cho phép người dân gửi tín hiệu SOS, mô tả tình huống khẩn cấp kèm vị trí GPS, hình ảnh và video.

Điểm mạnh của công cụ này là khả năng kết nối trực tiếp với các đầu mối cứu hộ tại địa phương và cập nhật danh sách số điện thoại khẩn cấp theo từng tỉnh.

Với hơn 70 triệu người dùng Zalo trên cả nước, mini app sẽ giúp thông tin cứu trợ được lan truyền nhanh hơn, đặc biệt ở những khu vực bị mất sóng hoặc đường truyền yếu.

Để sử dụng, bạn mở ứng dụng Zalo, gõ vào khung tìm kiếm từ khóa “Phòng chống thiên tai Việt Nam”.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn mini app tương ứng. Tại giao diện chính, bạn có thể chọn Liên hệ khẩn cấp hoặc Kết nối cứu trợ để gửi yêu cầu hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp như ngập lụt, sạt lở.

Zalo mini app “Phòng chống thiên tai Việt Nam”. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Windy - Theo dõi đường đi của cơn bão

Để theo dõi đường đi của cơn bão, bạn có thể cài đặt ứng dụng Windy trên Google Play, App Store hoặc sử dụng trực tiếp trên website windy.com.

Giao diện của ứng dụng này khá đơn giản, người dùng chỉ cần nhập vị trí của mình là đã có thể theo dõi đường đi của cơn bão, hướng gió, mây, mưa và sóng… dựa trên các mô hình dự báo khí tượng phổ biến như ECMWF và GFS. Đây là những thông tin quan trọng giúp người dân chọn tuyến đường an toàn hoặc tìm nơi trú ẩn phù hợp.

Theo dõi đường đi của cơn bão số 12 (Thần Gió) bằng Windy. Ảnh: MINH HOÀNG

3. Cảnh báo sạt lở Việt Nam

Sau bão, trời thường mưa to và kéo dài, làm tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là tại những vùng núi hoặc khu vực ven sông suối.

Để hạn chế tối đa các rủi ro, bạn đọc có thể cài đặt ứng dụng Sạt lở Việt Nam, do GS. Đỗ Minh Đức, Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN và nhóm nghiên cứu thực hiện.

﻿ Ứng dụng Sạt lở Việt Nam hiện đang được cung cấp miễn phí trên Google Play và App Store. Ảnh: MINH HOÀNG

Về cơ bản, ứng dụng này sẽ cập nhật liên tục tình trạng địa chất, gửi cảnh báo nguy cơ theo thời gian thực và phân loại mức độ bằng màu sắc từ vàng đến tím.

Người dùng có thể theo dõi thông tin theo khu vực sinh sống, nhận khuyến nghị di dời hoặc chuẩn bị ứng phó nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Việc đưa cảnh báo qua thông báo sẽ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, yếu tố then chốt để rút ngắn thời gian phản ứng trong thảm họa tự nhiên.

Ngoài việc cài đặt ứng dụng, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chuẩn bị sẵn các thiết lập an toàn số như chia sẻ vị trí khẩn cấp cho người thân, lưu danh bạ cứu hộ địa phương, tải bản đồ ngoại tuyến để sử dụng khi mất mạng và kiểm tra pin sạc dự phòng.

Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra nhanh các địa điểm có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: MINH HOÀNG

