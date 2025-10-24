2 ứng dụng giúp người dân TP.HCM chủ động trước triều cường và ngập nước

(PLO)- TTGT TP.HCM, Công dân số TP.HCM là 2 ứng dụng giúp người dân có thể chủ động theo dõi tình trạng ngập nước, triều cường, từ đó thay đổi lộ trình giao thông kịp thời.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước triều cường cao tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới, sau đó sẽ giảm nhanh chóng.

Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường, có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để hạn chế ảnh hưởng, người dân có thể cài đặt 2 ứng dụng sau đây để chủ động theo dõi tình trạng ngập nước, và lập kế hoạch di chuyển hợp lý.

Người dân có thể chủ động kiểm tra tình trạng ngập nước thông qua camera giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

1. TTGT TP.HCM: Xem hình ảnh trực tiếp thông qua camera giao thông

Ứng dụng TTGT TP.HCM do Sở Giao thông công chánh TP.HCM (Sở GTVT cũ) phát triển, từ lâu đã trở thành công cụ không thể thiếu với người dân thành phố.

Người dùng có thể cài đặt ứng dụng TTGT TP.HCM thông qua Google Play hoặc App Store. Ảnh: MINH HOÀNG

Điểm mạnh của ứng dụng nằm ở khả năng cung cấp hình ảnh trực tiếp từ camera giao thông tại các khu vực trọng điểm. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn Camera và khu vực cần kiểm tra tình trạng giao thông tại đó.

Trong những ngày mưa lớn hay triều cường, việc nắm bắt sớm những thông tin này sẽ giúp người dân điều chỉnh lộ trình kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian.

2. Công dân số TP.HCM

Ứng dụng Công dân số TP.HCM không chỉ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mà còn cho phép người dân phản ánh tình trạng ngập nước, xem tiến độ xử lý của cơ quan chức năng và truy cập bản đồ các điểm ngập.

Đầu tiên, bạn hãy tải ứng dụng Công dân số TP.HCM cho điện thoại thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua liên kết không rõ nguồn gốc hoặc file APK để tránh bị mất thông tin cá nhân.

Ứng dụng Công dân số TP.HCM cung cấp khá nhiều tiện ích và công cụ hữu ích, trong đó có tính năng theo dõi triều cường, ngập nước thông qua camera giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Tất cả dịch vụ - Camera giao thông. Khi bản đồ hiện ra, người dùng chỉ cần chọn camera tương ứng tại khu vực cần quan sát, hình ảnh sẽ được tự động làm mới sau khoảng 10 giây.

Ngoài việc theo dõi, người dân còn có thể tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát và cải thiện hạ tầng đô thị bằng việc gửi báo cáo, phản ánh.

Theo dõi ngập nước, triều cường bằng camera giao thông. Ảnh: MINH HOÀNG

