Tin công nghệ 6-5: Ô tô đời mới sẽ có âm thanh tốt hơn nhờ công nghệ A²B 2.0.

(PLO)- Tin công nghệ 6-5 sẽ có các nội dung như Ô tô đời mới sẽ có âm thanh tốt hơn nhờ công nghệ A²B 2.0, OpenAI ra mắt ChatGPT 5.5 Instant, mô hình mặc định mới cho tất cả người dùng, Cổ phiếu Intel tăng 13% sau tin Apple cân nhắc hợp tác sản xuất chip.

1. Ô tô đời mới sẽ có âm thanh tốt hơn nhờ công nghệ A²B 2.0

Mới đây, Analog Devices (ADI) đã công bố A²B 2.0, công nghệ âm thanh thế hệ mới dành cho ô tô. Nói đơn giản, đây là giải pháp giúp âm thanh trong xe truyền đi nhanh hơn, ổn định hơn và hỗ trợ nhiều loa, micro hoặc tính năng âm thanh hơn trong cùng một hệ thống.

Theo ADI, A²B 2.0 có băng thông cao gấp 4 lần thế hệ trước, đạt tối đa 98,3 Mbps ở chế độ truyền hai chiều cùng lúc. Công nghệ này cũng giữ độ trễ ở mức 62 micro giây, tức âm thanh gần như được xử lý tức thời. Điều này rất quan trọng với các tính năng như chống ồn trong xe, đàm thoại giữa các hàng ghế hoặc hệ thống giải trí cao cấp.

Điểm đáng chú ý là A²B 2.0 có thể hỗ trợ đến 119 kênh âm thanh chiều lên và 119 kênh âm thanh chiều xuống. Với người dùng phổ thông, điều này có nghĩa các hãng xe có thêm không gian để trang bị nhiều loa, micro và tính năng xử lý âm thanh hơn, đặc biệt trên các dòng xe cao cấp hoặc xe có khoang lái nhiều công nghệ.

A²B 2.0 cũng hỗ trợ truyền dữ liệu Ethernet thông qua chuẩn Open Alliance SPI. Nhờ đó, hệ thống âm thanh có thể kết nối tốt hơn với các hệ thống khác trong xe, phù hợp với xu hướng ô tô ngày càng phụ thuộc nhiều vào phần mềm.

Với các hãng xe, lợi ích lớn của A²B là giảm độ phức tạp của dây dẫn. Thay vì phải kéo nhiều đường dây riêng cho từng bộ phận âm thanh, công nghệ này dùng kiến trúc chuỗi nối tiếp gồm một nút chủ và nhiều nút phụ. Theo ADI, cách làm này có thể giúp giảm đáng kể chi phí liên quan đến hệ thống dây.

ADI cho biết A²B đã được sử dụng hơn một thập kỷ trong ngành ô tô, với hàng trăm triệu nút vận hành trên xe của hơn 35 nhà sản xuất. Ở phiên bản mới, A²B 2.0 vẫn tương thích với cáp và đầu nối của A²B 1.0, giúp các hãng xe nâng cấp dễ hơn mà không phải thay đổi toàn bộ thiết kế.

Theo ADI, việc tăng mức độ tích hợp và giảm số lượng linh kiện có thể giúp tiết kiệm tới 30% chi phí hệ thống. Với người dùng, những thay đổi này có thể không nhìn thấy trực tiếp, nhưng sẽ góp phần tạo ra hệ thống âm thanh ổn định hơn, nhiều tính năng hơn và phản hồi nhanh hơn trong các mẫu ô tô đời mới.

2. OpenAI ra mắt ChatGPT 5.5 Instant

OpenAI cho biết GPT-5.5 Instant hiện đang được triển khai cho tất cả người dùng ChatGPT. Đây là mô hình mới dành cho các tác vụ hằng ngày, ưu tiên tốc độ phản hồi, cách trình bày gọn hơn và giảm tình trạng trả lời sai so với bản trước.

Theo OpenAI, GPT-5.5 Instant giúp cải thiện độ chính xác ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt với các câu hỏi cần độ tin cậy cao như y tế, pháp lý và tài chính. Axios dẫn số liệu của OpenAI cho biết mô hình mới tạo ra ít hơn 52,5% thông tin sai trong các yêu cầu rủi ro cao so với GPT-5.3 Instant.

Bên cạnh đó, GPT-5.5 Instant được cải thiện khả năng xử lý ảnh tải lên, trả lời câu hỏi STEM và tự quyết định khi nào nên dùng tìm kiếm web để đưa ra phản hồi hữu ích hơn.

Một thay đổi khác là ChatGPT có thể tận dụng tốt hơn ngữ cảnh từ các cuộc trò chuyện trước, bộ nhớ, tệp người dùng cung cấp hoặc Gmail nếu người dùng đã kết nối. Điều này giúp câu trả lời cá nhân hóa hơn, nhưng người dùng vẫn cần kiểm tra lại thông tin quan trọng trước khi sử dụng.

3. Cổ phiếu Intel tăng 13% sau tin Apple cân nhắc hợp tác sản xuất chip

Cổ phiếu Intel tăng khoảng 13% sau thông tin Apple đang xem xét hợp tác với Intel và Samsung để sản xuất chip cho iPhone, iPad và Mac tại Mỹ.

Theo 9to5Mac, đà tăng của cổ phiếu Intel xuất hiện sau báo cáo từ Bloomberg cho biết Apple đã có các cuộc thảo luận ban đầu với Intel về khả năng dùng dịch vụ sản xuất chip của hãng này. Apple cũng được cho là đang cân nhắc Samsung như một lựa chọn bổ sung, trong bối cảnh hãng muốn giảm phụ thuộc vào TSMC.

Hiện TSMC vẫn là đối tác quan trọng nhất của Apple trong việc sản xuất chip cho iPhone, iPad và Mac. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng chip ngày càng chịu nhiều sức ép, từ nhu cầu AI tăng cao đến yếu tố địa chính trị. Vì vậy, việc Apple tìm thêm nhà sản xuất không đồng nghĩa hãng sẽ rời TSMC, mà có thể là cách tạo thêm phương án dự phòng.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng nhấn mạnh Apple chưa đặt hàng Intel hoặc Samsung. Các cuộc trao đổi vẫn ở giai đoạn đầu và Apple hoàn toàn có thể tiếp tục chỉ dùng TSMC nếu các lựa chọn khác không đáp ứng được yêu cầu về quy mô và độ ổn định.

Với Intel, khả năng nhận được đơn hàng từ Apple sẽ có ý nghĩa rất lớn. Apple từng dùng chip Intel trên máy Mac trong nhiều năm, trước khi chuyển sang Apple Silicon do tự thiết kế. Nếu hai bên hợp tác trở lại, lần này vai trò của Intel sẽ khác trước: không thiết kế chip cho Apple, mà sản xuất chip theo đơn đặt hàng.

