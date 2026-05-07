Tin công nghệ 7-5: Vì sao điện thoại bảo mật tốt ngày càng được chú ý?

1. Vì sao điện thoại bảo mật tốt ngày càng được chú ý

Với một bộ phận người dùng, smartphone không còn đơn thuần là thiết bị liên lạc mà đã trở thành vật dụng gắn với phong cách làm việc, mức độ riêng tư và cách họ xuất hiện trong các cuộc gặp.

Trong môi trường kinh doanh, ấn tượng ban đầu đôi khi đến từ những chi tiết rất nhỏ. Một chiếc đồng hồ, chiếc túi xách hay điện thoại đặt trên bàn không nói thay năng lực của một người, nhưng có thể phần nào cho thấy gu lựa chọn, thói quen làm việc và mức độ chỉn chu của họ.

Smartphone là thiết bị gần như xuất hiện liên tục trong ngày, từ gọi điện, nhắn tin, xử lý email đến lưu trữ tài liệu và giao dịch quan trọng. Với người làm kinh doanh, chiếc điện thoại không chỉ cần đẹp, mà còn phải ổn định, bảo mật tốt và phù hợp với cách họ sử dụng.

Ở phân khúc cao cấp, cấu hình không còn là lý do duy nhất để người mua xuống tiền. Phần lớn smartphone hiện nay đều đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày, vì vậy khác biệt thường nằm ở thiết kế, vật liệu, dịch vụ đi kèm và mức độ riêng tư khi sử dụng.

Đơn cử như Signature V 4G, Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip, các mẫu máy này không đi theo cách cạnh tranh cấu hình quen thuộc. Thay vào đó, chúng hướng đến nhóm người dùng muốn một thiết bị có thiết kế riêng, ít đại trà hơn, đồng thời chú ý đến khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình làm việc.

Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, thông thường người mua Vertu chỉ quan tâm thiết bị có phù hợp với cách sử dụng và có an toàn cho dữ liệu cá nhân hay không.

Điều này cho thấy thị trường smartphone cao cấp đang có thêm một hướng cạnh tranh khác. Bên cạnh camera, hiệu năng hay màn hình, yếu tố bảo mật và sự riêng tư ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, nhất là với những người thường xuyên dùng điện thoại để xử lý công việc, lưu trữ tài liệu và thực hiện các giao dịch quan trọng.

2. Elon Musk từng muốn tuyển Sam Altman vào Tesla

Elon Musk đã cố gắng tuyển Sam Altman, CEO OpenAI, vào Tesla vào năm 2018. Ông Musk thậm chí còn đề nghị Altman một vị trí trong hội đồng quản trị Tesla. Tuy nhiên, Altman đã từ chối và OpenAI sau đó đã trở thành một công ty tư nhân có giá trị hơn 800 tỉ USD.

Musk đang kiện Altman và OpenAI, cáo buộc họ đã lợi dụng 38 triệu USD đầu tư của ông để tạo ra một công ty tư nhân.

OpenAI đã phản bác lại các cáo buộc của Musk.

3. Người dùng iPhone có thể nhận tiền bồi thường từ Apple

Apple đồng ý chi 250 triệu USD để dàn xếp vụ kiện liên quan đến các tính năng Siri dùng AI, trong đó người dùng mua iPhone tại Mỹ có thể nhận được tiền bồi thường nếu đủ điều kiện.

Theo CNET, vụ dàn xếp xuất phát từ cáo buộc Apple quảng bá quá mức các tính năng Apple Intelligence và Siri mới trên một số mẫu iPhone, trong khi các tính năng này chưa sẵn sàng như kỳ vọng khi sản phẩm được bán ra.

Nhóm đủ điều kiện là người tại Mỹ đã mua iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15 Pro hoặc iPhone 15 Pro Max trong giai đoạn từ ngày 10-6-2024 đến 29-3-2025. Mỗi thiết bị hợp lệ có thể nhận khoảng 25 USD, nhưng số tiền thực tế có thể tăng lên tối đa 95 USD tùy lượng người nộp yêu cầu và quyết định cuối cùng của tòa.

Người dùng đủ điều kiện dự kiến sẽ nhận thông báo từ đơn vị quản lý dàn xếp, sau đó làm theo hướng dẫn để gửi yêu cầu. Hiện thỏa thuận vẫn cần được tòa phê duyệt, vì vậy tiền bồi thường chưa được chi trả ngay.

