Robot hình người Optimus Gen-3 có công nghệ gì mới?

(PLO)- Tesla vừa chính thức thông báo robot hình người Optimus bắt đầu sản xuất hàng loạt từ quý 2-2026.

Lô sản phẩm đầu tiên của Tesla với tên gọi Optimus Gen-3 đã xuất xưởng và hiện đang được thử nghiệm nội bộ.

Robot Optimus Gen-3 có khả năng vận hành liên tục 24 giờ nhờ công nghệ sạc tự động. Ảnh: Tesla.

Trung tâm sản xuất chính cho dòng robot này là nhà máy Fremont của Tesla tại California. Công ty đã chuyển đổi hoàn toàn dây chuyền sản xuất ban đầu của dòng xe Model S/X sang sản xuất robot. Tesla đặt mục tiêu hoàn thành việc chuyển đổi trong vòng bốn tháng với công suất dự kiến một triệu chiếc mỗi năm.

Trong khi đó, nhà máy Gigafactory Thượng Hải đã triển khai 50 robot Optimus Gen-3 vào các xưởng lắp ráp ô tô. Những robot này thực hiện các nhiệm vụ như lắp đặt ghế ngồi, lắp ráp nội thất, xử lý linh kiện và kiểm tra chất lượng.

Kế hoạch cho dây chuyền sản xuất robot thế hệ thứ hai tại nhà máy Gigafactory Texas cũng đang được tiến hành. Dự kiến việc sản xuất tại đây bắt đầu vào năm 2027 với mục tiêu dài hạn đạt công suất 10 triệu chiếc mỗi năm.

Là robot hình người sản xuất hàng loạt đầu tiên của Tesla, Optimus Gen-3 cao 173cm và nặng 57kg. Nó có tốc độ đi bộ khoảng 3,5km/h và khả năng tải trọng tối đa 20kg, phù hợp với nhiều kịch bản tại nhà máy.

Về năng lượng, robot được trang bị pin 4680 hỗ trợ 10 giờ hoạt động liên tục. Công nghệ sạc nhanh 10 phút cho phép robot làm việc đủ một ngày. Với khả năng sạc tự động, robot có thể hoạt động 24 giờ mỗi ngày mà không bị gián đoạn.

Về hệ thống thông minh, robot trang bị chip xử lý hình ảnh HW4.0 và 12 camera, sử dụng mô hình AI thị giác thuần túy FSD tương tự xe Tesla. Hệ thống có thể hoàn thành chu trình nhận thức và thực thi trong vòng chưa đầy 0,3 giây.

Giá thành mỗi đơn vị được đặt ở mức 49.000 USD (tương đương khoảng 1 tỉ 247 triệu đồng), giảm 73% so với nguyên mẫu năm 2024. Khoảng 70% linh kiện cốt lõi do các nhà cung cấp Trung Quốc cung ứng. Khi sản xuất quy mô lớn, chi phí dự kiến sẽ giảm xuống dưới 20.000 USD (khoảng 526 triệu đồng).

Tesla hiện chưa công bố ngày cụ thể mở bán cho công chúng. Những lô hàng đầu tiên sẽ ưu tiên cung cấp cho nhu cầu nội bộ của hãng trước khi mở đặt trước cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

