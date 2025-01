Báo tin vi phạm giao thông có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

Quy định này được đề cập cụ thể trong Điều 5 và Điều 7 của Nghị định176/2024/NĐ-CP, liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách nhà nước (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025).

Theo đó, cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước sẽ gồm: Bộ Công an; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan khác tại địa phương ngoài Bộ Công an tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng/vụ.

Cách cung cấp thông tin vi phạm giao thông bằng ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: TIỂU MINH/Canva

Cách cung cấp thông tin vi phạm giao thông bằng ứng dụng VNeTraffic

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng VNeTraffic cho điện thoại thông qua Google Play hoặc App Store, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, cài đặt ứng dụng thông qua các trang web của bên thứ ba hoặc file APK.

Cài đặt ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 2: Vì ứng dụng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) chưa được hỗ trợ. Do đó, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng ký, sử dụng camera để quét mã QR trên căn cước công dân, xác nhận thông tin và thiết lập mật khẩu tương ứng.

Tạo tài khoản ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 3: Để cung cấp thông tin vi phạm giao thông, bạn hãy nhấn vào mục Tạo phản ánh. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn loại phản ánh là vi phạm giao thông, thời gian xảy ra vụ việc, địa điểm xảy ra vụ việc, nội dung… và hình ảnh/video tương ứng để cơ quan chức năng có bằng chứng xử lý. Lưu ý, các mục có dấu * là bắt buộc và không được bỏ trống.

Cung cấp thông tin vi phạm giao thông bằng ứng dụng VNeTraffic. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng có thể dễ dàng xem lại các phản ánh đã gửi và tình trạng xử lý trong mục Danh sách phản ánh.

Bên cạnh đó, ứng dụng VNeTraffic còn hỗ trợ bạn tra cứu thông tin phạt nguội và nhận thông báo vi phạm (nếu có). Theo Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA, khi đáp ứng đủ yêu cầu về hạ tầng và kỹ thuật, CSGT sẽ thông báo vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic.

Mọi thông tin về phương tiện vi phạm như loại xe, biển số, màu biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện và giải quyết, số điện thoại liên hệ sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic, giúp người dân dễ dàng tra cứu và giải quyết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ứng dụng VNeTraffic hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nên một số tính năng sẽ chưa hoạt động ổn định.

