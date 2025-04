Tiền điện tăng cao, người dân kiểm tra bằng cách nào?

Hóa đơn tiền điện tăng cao, nguyên nhân vì đâu?

Máy lạnh là thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất, chiếm tới 40-60% tổng lượng điện tiêu thụ của gia đình. Khi nhiệt độ môi trường tăng, hiệu suất làm lạnh của máy lạnh giảm sút, buộc người dùng phải tăng thời gian sử dụng hoặc chỉnh nhiệt độ thấp hơn, dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng.

Ngoài ra, giá điện được chia thành nhiều bậc thang giá, sử dụng càng nhiều điện thì giá điện càng cao. Do vậy, việc tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nóng có thể khiến người dùng rơi vào bậc thang giá cao hơn, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng "chóng mặt".

Theo EVNHCM, tháng 4 là tháng đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết oi bức và chưa có mưa. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP dự kiến đạt 100,80 triệu kWh/ngày cao hơn 34,83% so với tháng 2 và cao hơn 15,80% so với tháng 3-2025.

Do đó, sản lượng điện sinh hoạt của tháng 4 là cao nhất trong 3 tháng (cao hơn 15,83% so với tháng 3 và cao hơn gần 38,77% so với tháng 2). Trong tháng 4, nắng nóng kéo dài dẫn đến việc sử dụng máy lạnh ở mức cao nhất trong năm.

Cách kiểm tra lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng khi tiền điện tăng cao. Video: MINH HOÀNG

Cách tra cứu lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng

Trong khuôn khổ bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ hướng dẫn các thao tác trên ứng dụng EVNHCMC của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, đối với các khu vực khác (CSKH EVN SPC - TCT Điện lực miền Nam, EVNNPC CSKH - Điện lực miền Bắc, EVNCPC CSKH - Điện lực miền Trung), người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng tương ứng.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng EVNHCMC thông qua Google Play hoặc App Store.

Cài đặt ứng dụng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn hãy nhấn vào nút Đăng nhập và làm theo các bước hướng dẫn. Tiếp theo, người dùng cần liên kết mã PE (mã khách hàng được in trên thông báo tiền điện/hóa đơn điện tử/tin nhắn SMS hoặc liên hệ với tổng đài CSKH) vào ứng dụng.

Tạo tài khoản và liên kết mã khách hàng theo hướng dẫn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Khi hoàn tất, người dùng có thể dễ dàng tra cứu lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày, hàng tuần… bằng cách bấm vào nút Xem chi tiết ngay trên giao diện chính.

Theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng so sánh mức tăng giảm theo từng mốc thời gian trong mục Hóa đơn để từ đó điều chỉnh lại các hoạt động tiêu thụ điện. Lưu ý, người dùng hoàn toàn có thể liên kết nhiều mã khách hàng để thuận tiện hơn trong việc quản lý.

So sánh, kiểm tra lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng khi hóa đơn tiền điện tăng cao. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tiết kiệm tiền điện trong mùa nóng

Để tiết kiệm tiền điện trong mùa nóng, bạn có thể áp dụng một số giải pháp sau:

- Lựa chọn sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, phơi quần áo thay vì sử dụng máy sấy...

- Việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ giúp gia đình bạn tự cung cấp một phần điện năng, giảm tải cho lưới điện và tiết kiệm chi phí tiền điện.

- Sử dụng đồng hồ điện tử để theo dõi lượng điện tiêu thụ theo từng thiết bị, từ đó có thể điều chỉnh cách sử dụng hợp lý.

Bằng cách áp dụng các giải pháp trên, bạn có thể tra cứu tiền điện, kiểm tra hóa đơn tiền điện, tiết kiệm chi phí… góp phần bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng một cách thông minh.

Những mẹo đơn giản giúp tiết kiệm điện trong mùa nóng khi hóa đơn tiền điện tăng cao. Ảnh: MINH HOÀNG

