Chọn vé số Vietlott nhanh chóng hơn khi sử dụng VNPT Money

Cuối năm 2020, VNPT Money đã kết hợp với Vietlott ra mắt kênh phân phối xổ số tự chọn Vietlott qua điện thoại. Theo đó, khách hàng đang là thuê bao di động VinaPhone có thể thực hiện mua vé Vietlott một cách dễ dàng, thuận tiện ngay trên ứng dụng VNPT Money.

Cuối năm 2020, VNPT Money đã kết hợp với Vietlott ra mắt kênh phân phối xổ số tự chọn Vietlott qua điện thoại

Tất cả các bước, từ chọn số, thanh toán tiền vé, nhận kết quả, thậm chí nhận thưởng đều được thực hiện tự động ngay trên ứng dụng VNPT Money chỉ với vài bước đơn giản.

Bước 1: Tại mục Dịch vụ khác trên VNPT Money chọn Giải trí mua sắm

Bước 2: Chọn Vietlott VinaPhone sau đó chọn giải và bộ số mong muốn

Với những trường hợp khách hàng chưa có tài khoản dự thưởng Vietlott SMS cần thực hiện đăng kí và kích hoạt tài khoản dự thưởng Vietlott SMS trên VNPT Money.

Bước 3: Thanh toán để hoàn tất mua vé

Khi sử dụng VNPT Money để mua vé xổ số tự chọn Vietlott, khách hàng không chỉ "săn" được giải độc đắc Jackpot 1 một cách dễ dàng, nhanh chóng mà có thể yên tâm về mức độ an toàn và bảo mật đối với từng giao dịch. Do VNPT Money luôn đặt vấn đề an toàn và bảo mật thông tin khách hàng lên hàng đầu.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, VNPT Money hiện tại đang sử dụng ứng dụng công nghệ cao như Big data (dữ liệu lớn), AI (trí tuệ nhân tạo), eKYC (định danh điện tử)… Đây là những yếu tố giúp VNPT Money hút người chơi trên cả nước khi sử dụng VNPT Money.

Khi mua vé số Vietlott thành công, vé số điện tử sẽ được định danh chính chủ theo đúng giấy tờ cá nhân của chủ tài khoản VNPT Money, đảm bảo việc dự thưởng an toàn và minh bạch. Việc thanh toán và nhận thưởng cũng sẽ được thực hiện thông qua chính tài khoản VNPT Money.

Ngày 4-4 tại kỳ quay #01180, một khách hàng thuê bao VinaPhone đã trúng giải Jackpot trị giá 7,8 tỉ đồng với sản phẩm Mega 6/45 khi thực hiện mua vé trên ứng dụng VNPT Money. Ngoài ra từ đầu năm 2024 đến nay đã có 60.414 khách hàng của nhà mạng VinaPhone trúng Vielott với tổng giá trị giải thưởng gần 180 tỉ đồng.

Với những lợi ích nổi bật này, việc mua vé Vietlott trên VNPT Money không chỉ là cách đơn giản, an toàn, tiện lợi mà còn là sự lựa chọn thông minh của người chơi trong cuộc đua “chạm” đến giấc mơ trúng giải Jackpot 1 cao kỷ lục nhất trong thời điểm hiện nay chỉ với tấm vé từ 10.000 đồng.

VNPT đấu giá thành công băng tần 3700-3800 MHz để triển khai 5G (PLO)- Chiều ngày 19-3, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đấu giá thành công băng tần 3700-3800 MHz, phục vụ cho chiến lược phát triển mạng 5G.

NGUYÊN VÕ