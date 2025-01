6 ưu tiên then chốt giúp doanh nghiệp Việt bứt phá trong năm 2025

(PLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Để nắm bắt thời cơ và vươn lên dẫn đầu, việc xác định đúng đắn các ưu tiên chiến lược là yếu tố then chốt.

Vừa qua, Kỷ Nguyên Số đã phỏng vấn độc quyền ông Rajesh Ganesan, Chủ tịch ManageEngine, về xu hướng và ưu tiên chiến lược cho doanh nghiệp số Việt Nam năm 2025.

Ông Rajesh Ganesan, Chủ tịch ManageEngine.

.Phóng viên: Các doanh nghiệp số Việt Nam cần tập trung vào những ưu tiên chính nào để tăng trưởng và phục hồi trong năm 2025?

+ Ông Rajesh Ganesan: Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng để không bị tụt hậu. Theo tôi, ưu tiên hàng đầu chính là mở rộng quy mô ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường AI tại Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, mang đến cơ hội to lớn cho doanh nghiệp. AI không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao năng suất mà còn là "lá chắn" trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, việc phổ cập an ninh mạng cũng vô cùng quan trọng. An ninh mạng không chỉ là trách nhiệm của bộ phận CNTT mà cần sự tham gia của tất cả mọi người. Doanh nghiệp cần đào tạo thường xuyên về an ninh mạng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần áp dụng mô hình quản trị phân tán cho việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn. Mô hình này khuyến khích sự tham gia của tất cả các phòng ban, đảm bảo tính toàn diện và hiệu quả.

Một ưu tiên nữa không thể bỏ qua chính là tái thiết trải nghiệm. Trải nghiệm của khách hàng và nhân viên là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ để cá nhân hóa trải nghiệm sẽ giúp tạo dựng lòng trung thành và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, doanh nghiệp cần nắm bắt xu thế phát triển bền vững. Chủ động thực hiện kiểm toán môi trường, đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm thiểu lượng khí thải carbon là những bước đi cần thiết.

Cuối cùng, doanh nghiệp cần tập trung vào CNTT hướng đến kết quả. CNTT cần được gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Áp dụng AI, đào tạo nhân viên là những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt bứt phá trong năm 2025. Ảnh: TIỂU MINH

.Phóng viên: Trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức như hạn chế về nguồn lực, chi phí và kỹ năng, doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để triển khai hiệu quả các chiến lược này, thưa ông?

+ Ông Rajesh Ganesan: Để vượt qua những thách thức này, doanh nghiệp cần áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện. Trước hết là tự động hóa, tích hợp AI và tự động hóa vào quy trình vận hành để tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí. Song song đó, cần chú trọng đào tạo, thường xuyên tổ chức các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng và quản lý dữ liệu.

Và điều quan trọng không kém là tối ưu hóa chi phí, tập trung đầu tư vào các giải pháp mang lại hiệu quả kinh doanh rõ ràng, có thể đo lường được.

.Phóng viên: Theo ông, doanh nghiệp nên giải quyết những thách thức liên quan đến chiến lược dữ liệu, quyền tự chủ dữ liệu và sự chuẩn bị như thế nào để tối đa hóa ROI của AI?

+ Ông Rajesh Ganesan: Dữ liệu là nền tảng cho sự thành công của AI. Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược dữ liệu rõ ràng, xác định mục tiêu sử dụng dữ liệu, thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu hiệu quả.

Đồng thời, cần đảm bảo chất lượng dữ liệu, dữ liệu đầu vào phải chính xác, đầy đủ và nhất quán. Và đặc biệt lưu ý đến bảo mật dữ liệu, ưu tiên bảo mật thông tin, tuân thủ các quy định về dữ liệu.

.Phóng viên: Cuối cùng, ông có lời khuyên nào dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với những ưu tiên này?

+ Ông Rajesh Ganesan: Các nhà lãnh đạo cần chủ động cập nhật xu hướng công nghệ, tìm hiểu và ứng dụng những công nghệ mới như AI, Machine Learning, giải pháp quản trị CNTT, an ninh mạng...

Bên cạnh đó, đầu tư vào con người là điều không thể thiếu, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao kỹ năng cho nhân viên, đặc biệt là trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, an ninh mạng. Và đừng quên phát triển bền vững, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khí thải carbon, áp dụng các phương thức kinh doanh "xanh".

Xin cảm ơn ông Rajesh Ganesan vì những chia sẻ!

