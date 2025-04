Apple cấp tốc đưa iPhone về Mỹ trước giờ G thuế quan của Trump

Theo báo cáo của The Times of India, Apple đang chạy đua để tích trữ iPhone càng nhiều càng tốt tại Hoa Kỳ. Dự kiến mức thuế mới do ông Trump đề xuất sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9-4.

Theo các quan chức cấp cao của Ấn Độ, Apple đã vận chuyển năm chuyến bay chở đầy iPhone và các sản phẩm khác từ Ấn Độ và Trung Quốc chỉ trong ba ngày vào tuần cuối cùng của tháng 3.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh Apple đang đứng trước nguy cơ đối mặt với mức thuế cao chưa từng có, nếu không kịp đưa hàng về trước thời hạn.

Tim Cook và các nhân viên tại Apple Store Fifth Avenue, New York. Ảnh: 9to5mac

“Các nhà máy ở Ấn Độ, Trung Quốc và các địa điểm quan trọng khác đã vận chuyển sản phẩm đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho mức thuế quan cao hơn”, một nguồn tin của The Times of India

Apple hiện đang lắp ráp toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 15 và iPhone 16 tại Ấn Độ cũng như Trung Quốc. Thuế suất cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã có hiệu lực vào thứ Bảy vừa qua.

Vào ngày 9 tháng 4 tới, mức thuế mới của Trump sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này sẽ làm tăng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 54% và hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 27%.

Bằng cách tích trữ càng nhiều hàng tồn kho càng tốt tại Hoa Kỳ, Apple có thể trì hoãn tác động của thuế quan.

Nếu Apple có thể tích trữ đủ hàng tồn kho iPhone tại Hoa Kỳ trong tương lai gần, họ có thể tránh được việc phải tăng giá iPhone cho đến khi iPhone 17 ra mắt vào mùa thu năm nay.

Tuy nhiên, các sản phẩm khác của họ có thể không may mắn như vậy. Ví dụ, hầu hết các cấu hình lắp ráp theo đơn đặt hàng của Mac đều được vận chuyển thẳng từ các nhà máy của Apple ở Trung Quốc đến tay người tiêu dùng tại Hoa Kỳ.

Cổ phiếu AAPL giảm gần 5% vào hôm nay và giảm 18% trong năm ngày qua do tác động từ thuế quan của Trump.

Cổ phiếu Apple trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình

Trong khi câu chuyện này vẫn đang tiếp diễn, Tổng thống Donald Trump đã mạng xã hội cho biết sẽ áp thêm 50 % thuế quan bắt đầu từ thứ Tư đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trừ khi nước này rút lại mức thuế trả đũa 34%.

Với viễn cảnh giá iPhone và các thiết bị Apple có thể tăng mạnh trong thời gian tới, người tiêu dùng được khuyên nên cân nhắc mua sớm nếu có nhu cầu nâng cấp.

Apple đang gấp rút đưa iPhone về Mỹ để tích trữ càng nhiều càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

