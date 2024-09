Cùng với iPhone 16, Galaxy S24 FE cũng là chiếc điện thoại AI đáng mua

Trên thực tế, Samsung Galaxy S24 FE sẽ hơi khác đôi chút so với các thế hệ trước. Máy được tích hợp nhiều tính năng trên dòng Galaxy S cao cấp nhưng có mức giá rẻ hơn, và mạnh hơn so với các mẫu điện thoại tầm trung Galaxy A.

Để dễ hình dung hơn, Galaxy S24 FE có màn hình lớn hơn, nhiều tính năng Galaxy AI và hệ thống camera tương tự như phiên bản Galaxy S24 cơ bản.

Galaxy S24 FE có nhiều tính năng như các mẫu cao cấp nhưng giá lại thấp hơn, dễ tiếp cận.

Galaxy S24 FE mới có gì khác biệt?

Giống như các thông tin rò rỉ trước đó, Galaxy S24 FE đi kèm với màn hình Dynamic AMOLED 2x 6,7 inch, độ phân giải FHD+ và tần số quét 120 Hz, lớn hơn màn hình 6,2 inch của Galaxy S24 cơ bản và ngang bằng với mẫu S24 Plus.

Samsung đã nâng dung lượng pin của máy từ 4.500 mAh lên 4.700 mAh, giúp kéo dài tuổi thọ pin lên mức tối đa là 81 giờ cho một lần sạc. Tuy nhiên, thay vì sử dụng chipset Qualcomm, Samsung đã trang bị cho S24 FE chipset Exynos 2400 “cây nhà lá vườn”. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Samsung phải tìm cách để tối ưu hóa chi phí cho S24 FE.

Về hệ thống camera, máy vẫn giữ nguyên ống kính góc rộng 50 MP phía sau và ống kính góc siêu rộng 12 MP. Tuy nhiên, camera selfie và tele đã giảm xuống còn 10 MP và 8 MP (hỗ trợ zoom quang 3x). Samsung đã bù đắp cho điều này bằng cách giới thiệu một tính năng chụp ảnh mới cho S24 FE có tên là ProVisual Engine. Tính năng này khai thác thuật toán AI để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Galaxy S24 FE có thiết kế gần như tương tự phiên bản tiền nhiệm.

Giá của Galaxy S24 FE (649 đô la Mỹ) tăng nhẹ so với Galaxy S23 FE năm ngoái (599 đô la Mỹ), nhưng vẫn thấp hơn 150 đô la Mỹ so với mức giá bạn phải trả cho một chiếc Galaxy S24 cơ bản.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã nỗ lực mở rộng các tính năng AI sang các điện thoại cũ, và các mẫu máy tầm trung. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Galaxy S24 FE cũng có các tính năng AI như Live Translate (dịch nội dung cuộc gọi theo thời gian thực), Interpreter Mode (hỗ trợ trò chuyện hai chiều với bản dịch AI), Note Assist, Sketch to Edit và các tính năng khác như Circle to Search, Instant Slow-Mo và Photo Assist.

Galaxy S24 FE được tích hợp nhiều tính năng AI.

Giống như dòng Galaxy S cao cấp, S24 FE cũng sẽ đi kèm với 7 năm hỗ trợ cập nhật phần mềm. Mặc dù giá của Samsung Galaxy S24 FE có tăng nhẹ, nhưng nó vẫn cung cấp nhiều tính năng tương tự như Galaxy S4 trong khi giá rẻ hơn 150 đô la.

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy S24 FE sẽ có bốn màu sắc khác nhau gồm Xanh Topaz, Xám Opal, Xanh Jade và Đen Graphite. Giá bán dự kiến của Galaxy S24 FE là 16,9 triệu đồng (8/128 GB) và 18,49 triệu đồng (8/256 GB) cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đang mở bán iPhone 16 series với giá thấp nhất là 22,49 triệu đồng, máy được trang bị bộ xử lý A18, RAM 8 GB, dung lượng lưu trữ 128 GB.

iPhone 16 có giá bán thấp nhất là 22,49 triệu đồng. Ảnh: TIỂU MINH

Hàng ngàn chiếc iPhone 16 series được giao ngay trong đêm (PLO)- Rạng sáng ngày 27-9, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đồng loạt mở bán iPhone 16 series và giao máy cho những khách hàng đặt trước.

Tiểu Minh