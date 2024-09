Samsung tiết lộ bản cập nhật bảo mật tháng 9-2024

Một ngày sau khi Google phát hành bản vá bảo mật tháng 9-2024 cho điện thoại Pixel và Android nói chung, Samsung đã tiết lộ bản cập nhật bảo mật mới nhất cho người dùng điện thoại của mình.

Bản cập nhật bảo mật tháng 9-2024 giúp khắc phục 67 lỗ hổng được tìm thấy trong phiên bản phần mềm trước đó. 44 trong số 67 bản sửa lỗi đến từ Google, và 23 bản sửa lỗi của Samsung.

Trong số 44 bản sửa lỗi do Google cung cấp, có một bản được đánh dấu là 'quan trọng', trong khi 32 bản sửa lỗi có mức độ ưu tiên cao.

Bản cập nhật bảo mật giúp sửa 67 lỗ hổng.

Các bản vá lỗ hổng do Samsung cung cấp chủ yếu có mức độ ưu tiên cao và trung bình. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết bản cập nhật bảo mật tháng 9-2024 sẽ giúp khắc phục các vấn đề trong WindowManagerService, My Files, Theme Center, công cụ giám sát hiệu suất, One UI Home, Samsung DeX và Samsung Knox của One UI.

Hiện tại Samsung vẫn chưa phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 9-2024 cho bất kỳ thiết bị nào, tuy nhiên, người dùng sẽ sớm nhận được bản vá trong vài ngày tới. Dự kiến các mẫu điện thoại Galaxy cao cấp như Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6 sẽ là những thiết bị đầu tiên được nhận bản cập nhật.

Trong khi đó, người dùng điện thoại và máy tính bảng Samsung tầm trung có thể nhận được bản cập nhật mới trước cuối tháng 9. Nhiều thiết bị bị khóa nhà mạng cũng có thể nhận được bản cập nhật muộn hơn một chút so với các mẫu đã mở khóa.

Bản cập nhật One UI 6.1.1 đã ra mắt cùng với Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Fold 6, dự kiến sẽ được phát hành cho các mẫu điện thoại khác trong thời gian tới, nhiều khả năng là cùng thời điểm ra mắt Galaxy S24 FE.

Bản cập nhật One UI 6.1.1 sẽ sớm được phát hành.

2 mẫu điện thoại Samsung tầm trung vừa được bổ sung các tính năng AI (PLO)- Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bắt đầu bổ sung các tính năng AI cho một số mẫu điện thoại Samsung tầm trung.

Tủ lạnh cũng được tích hợp AI

Vừa qua, Samsung cũng trình làng dòng tủ lạnh Side by Side tích hợp công nghệ AI tiên tiến. Theo báo cáo từ Omdia, Samsung đã giữ vị trí số 1 thế giới năm 2023 với 12,9% thị phần. Trong khi đó tại Việt Nam, công ty đã duy trì vị trí dẫn đầu trong suốt năm năm liên tiếp từ 2019 đến 2023.

Dòng tủ lạnh Samsung Bespoke, ra mắt toàn cầu năm 2021 đã nhanh chóng tái định nghĩa khái niệm về tủ lạnh thông minh. Đi kèm theo đó là công nghệ AI Energy và máy nén AI Inverter, giúp tối ưu hóa việc tiết kiệm điện.

Bên trong là ngăn đông mềm Optimal Fresh+ với bốn chế độ linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng bảo quản thực phẩm theo nhu cầu, trong khi hệ thống lọc Active Fresh Filter sẽ loại bỏ mùi và giảm thiểu vi khuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là công nghệ làm lạnh đa chiều All-Around Cooling giúp khí lạnh được phân phối đồng đều, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và đầy đủ dinh dưỡng.

Tủ lạnh tích hợp AI mang đến nhiều tính năng độc đáo.

Hiện tại mẫu tủ lạnh Side by Side được trang bị AI có giá 20,9 triệu đồng, giảm đến 4,6 triệu, cùng thời gian bảo hành đến 20 năm. Nhìn chung, thiết bị không chỉ đáp ứng nhu cầu về công nghệ tiên tiến, mà còn là điểm nhấn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự sang trọng và hiện đại trong không gian sống.

Những mẫu điện thoại Galaxy nào hỗ trợ Samsung Camera Assistant? (PLO)- Vào tháng 10 năm ngoái, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã ra mắt ứng dụng Samsung Camera Assistant, cho phép người dùng tùy chỉnh và cung cấp nhiều chức năng cho camera.

Tiểu Minh