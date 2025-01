One UI 7 sẽ ra mắt cùng lúc với Samsung Galaxy S25

(PLO)- Samsung vừa xác nhận dòng Galaxy S25 sẽ được ra mắt tại sự kiện Unpacked vào ngày 22-1, được cài đặt sẵn One UI 7 (dựa trên Android 15) ngay khi xuất xưởng.

Công ty cho biết họ đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người tiêu dùng, mặc dù One UI 7 beta được triển khai chậm hơn mọi năm. Không giống như những năm trước, chương trình trải nghiệm One UI beta năm nay chỉ dành cho người dùng đang sử dụng dòng điện thoại Galaxy S24 ở một số quốc gia được chọn.

Samsung cũng tiết lộ rằng số lượng người tham gia thử nghiệm One UI 7 beta nhiều hơn gấp đôi so với One UI 6 beta.

One UI 7 sẽ được triển khai ngay trong quý đầu tiên của năm 2025.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết bản cập nhật One UI 7 sẽ được triển khai và áp dụng dần cho các thiết bị ngay trong quý đầu tiên của năm 2025.

"Now Bar" là một trong những tính năng mới được rất nhiều người yêu thích, hiển thị hoạt động trực tiếp trên màn hình khóa và cung cấp thông tin động dựa trên ứng dụng bạn đang sử dụng. Dự kiến trong thời gian tới tính năng này sẽ hỗ trợ nhiều hơn các ứng dụng của bên thứ ba.

Vừa qua, Samsung đã cung cấp thêm dịch vụ sửa chữa màn hình miễn phí cho các thiết bị Galaxy được hỗ trợ (có mua gói bảo hành Care+). Tương tự như Apple Care, Care+ mang đến cho người dùng sự yên tâm với các tùy chọn sửa chữa và thay thế linh hoạt.

Trước đây, việc sửa chữa màn hình bị vỡ trong gói Care+ dù được giảm giá đáng kể, nhưng người dùng vẫn phải chi trả từ 29 USD trở lên cho mỗi lần sửa. Tuy nhiên, hiện tại Care+ cho phép người dùng được thay màn hình trước và sau miễn phí nếu chẳng may bị hư hỏng.

Lưu ý, chính sách này không áp dụng cho các màn hình gập trên Galaxy Z Fold và Flip. Ngoài ra, để sử dụng được tính năng này, người dùng cần đăng ký gói "Care+ with Theft and Loss" có mức phí hàng tháng cao hơn so với gói cơ bản.

