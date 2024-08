(PLO)- Dự kiến tại Hội nghị nhà phát triển Samsung vào ngày 3-10 tới, công ty sẽ ra mắt One UI 7 và giới thiệu những cải tiến mới của Galaxy AI và Tizen OS.

Samsung sẽ ra mắt One UI 7 vào ngày 3-10?

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vừa chính thức xác nhận ngày giờ diễn ra Hội nghị nhà phát triển Samsung 2024 (SDC).

Sự kiện năm nay sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị San Jose McEnery ở California (Mỹ), đây cũng là lần thứ 10 SDC được tổ chức, đánh dấu một thập kỷ đổi mới và hợp tác. Người dùng tại các quốc gia khác có thể xem trực tiếp sự kiện thông qua kênh YouTube chính thức của Samsung.

Hội nghị nhà phát triển Samsung sẽ diễn ra vào ngày 3-10. Ảnh chụp màn hình

Danh sách cập nhật One UI tháng 8 của Samsung (PLO)- Samsung đang liên tục nỗ lực để cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua các bản cập nhật One UI mới.

Theo một số nguồn tin, Samsung sẽ giới thiệu bản cập nhật One UI 7 mới dựa trên Android 15, đồng thời chia sẻ những cách tận dụng SmartThings, Galaxy AI, Knox và Tizen.

Dự kiến Samsung sẽ sớm phát hành One UI 7 beta trong thời gian tới, cho phép người dùng trải nghiệm trước khi ra mắt chính thức vào tháng 10.

Có gì tại Hội nghị nhà phát triển Samsung 2024?

JH Han , Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX) tại Samsung Electronics, sẽ mở đầu SDC24 bằng bài phát biểu quan trọng về AI for All, tập trung vào trải nghiệm AI đa thiết bị an toàn và được cá nhân hóa hơn bao gồm thiết bị di động, TV và đồ gia dụng.

Ông cũng sẽ nói về các nguyên tắc của Samsung về đạo đức AI, là cốt lõi trong quá trình phát triển công nghệ AI của Samsung.

Dự kiến One UI 7 cũng sẽ được ra mắt tại SDC24.

Ngoài các bài phát biểu chính, SDC24 sẽ có các phiên thảo luận mở cho những người tham dự để cộng tác và tìm hiểu thêm về các nền tảng và dịch vụ mới nhất dành cho nhà phát triển của Samsung bao gồm SmartThings, Samsung Health, Tizen…

Ngoài ra, một số phiên họp sẽ được tổ chức tại Open Stage, nơi những người tham dự có thể nhận được những hiểu biết sâu sắc về ngành từ các chuyên gia và thậm chí gặp gỡ một diễn giả khách mời đặc biệt. Các bản demo thực hành về các sản phẩm và dịch vụ mới nhất sẽ có tại Tech Square.

Tại Code Lab, các nhà phát triển có thể khám phá các công cụ mới thú vị và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK), cũng như dùng thử nền tảng giáo dục Samsung Developers mới nhất, bao gồm một loạt các chủ đề để người tham gia chơi, học và phát triển thêm các kỹ năng của họ.

iPhone 15 series giảm giá mạnh cuối tháng 8-2024 (PLO)- Ngay khi có thông tin Apple sắp ra mắt thiết bị mới, các hệ thống bán lẻ đã nhanh chóng giảm giá iPhone 15 series để thu hút người tiêu dùng.

Tiểu Minh