Gần 10 triệu thiết bị bị đánh cắp dữ liệu trong năm 2023, Việt Nam đứng top 5

Mặc dù số lượng các vụ lây nhiễm phần mềm độc hại trong năm 2023 chỉ giảm nhẹ 9% so với năm 2022, nhưng điều đó không có nghĩa là hành vi đánh cắp dữ liệu của tội phạm mạng sẽ thuyên giảm. Kaspersky cho rằng có thể một số thông tin bị đánh cắp trong năm 2023 sẽ bị rò rỉ trên darkweb vào một thời điểm nào đó trong năm 2024. Vì vậy, số vụ lây nhiễm trên thực tế có khả năng cao hơn con số 10 triệu.

Theo đánh giá của Kaspersky, số vụ lây nhiễm xảy ra trong năm 2023 được dự đoán sẽ lên tới khoảng 16 triệu vụ.

Trên mỗi thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại, ước tính trung bình tội phạm mạng đánh cắp 50,9 thông tin đăng nhập. Các tác nhân đe dọa sẽ sử dụng những thông tin này cho mục đích bất chính, như thực hiện các cuộc tấn công mạng, bán hoặc phân phối thông tin một cách tự do trên các diễn đàn darkweb và các kênh ngầm trên nền tảng Telegram.

Gần 10 triệu thiết bị bị đánh cắp dữ liệu bằng phần mềm độc hại. Ảnh: Pexels

Theo dữ liệu của Kaspersky, đã có đến 443.000 trang web trên toàn thế giới đã bị đánh cắp thông tin đăng nhập trong 5 năm qua. Những thông tin này có thể bao gồm thông tin đăng nhập vào nền tảng mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, hệ thống nội bộ và email doanh nghiệp.

Theo đó, tên miền (.com) có nhiều số lượng tài khoản bị xâm nhập nhất. Gần 326 triệu thông tin đăng nhập và mật khẩu của các trang web trên miền này đã bị xâm phạm trong năm 2023. Nối tiếp là miền (.br) của Brazil với 29 triệu tài khoản bị xâm nhập, theo sau là (.in) của Ấn Độ với 8 triệu, (.co) của Colombia với gần 6 triệu, và (.vn) của Việt Nam với 5,5 triệu tài khoản bị xâm phạm.

Số lượng tài khoản bị xâm phạm theo miền trong năm 2023. Ảnh: TIỂU MINH

“Thông tin đăng nhập có thể được bán thông qua dịch vụ đăng ký với các bản tải lên thường xuyên, được biết đến với tên gọi "công cụ tổng hợp" cho các yêu cầu cụ thể hoặc thông qua "cửa hàng" bán thông tin độc quyền cho những đối tượng mua được chọn lọc kỹ lưỡng. Tại các cửa hàng này, giá rao bán thường bắt đầu ở mức 10 USD cho mỗi tập nhật ký.

Thông tin đăng nhập bị rò rỉ mang đến mối đe dọa lớn, cho phép tội phạm mạng thực hiện nhiều cuộc tấn công khác nhau như truy cập trái phép để đánh cắp dữ liệu, lừa đảo qua mạng hoặc mạo danh", Sergey Shcherbel, chuyên gia tại Kaspersky Digital Footprint Intelligence cho biết.

Để bảo vệ thông tin khỏi phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu, người dùng nên sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện cho mọi thiết bị. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa lây nhiễm và cảnh báo họ về những mối nguy hiểm, chẳng hạn như các trang web đáng ngờ hoặc email lừa đảo có thể là nguồn lây nhiễm.

