Google AI Overviews là gì?

Google AI Overviews là một tính năng mới trong công cụ tìm kiếm của Google, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp các bản tóm tắt ngắn gọn và chính xác về thông tin tìm kiếm. Tính năng này đã được giới thiệu tại sự kiện Google I/O 2023 dưới tên gọi Search Generative Experience (SGE) và đã bắt đầu được triển khai rộng rãi từ tháng 5 năm 2024.

Google AI Overviews tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn ngay phía trên đầu. Ảnh chụp màn hình

AI Overviews hoạt động bằng cách tạo ra các bản tóm tắt nhanh chóng cho các truy vấn tìm kiếm, giúp người dùng có thể nắm bắt thông tin cần thiết mà không cần phải truy cập vào nhiều trang web. Điều này được thực hiện thông qua mô hình AI Gemini của Google, cho phép xử lý nhiều bước suy luận, lập kế hoạch và tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Danh sách các mẫu điện thoại Samsung được cập nhật One UI 7 (PLO)- One UI 7 được phát triển dựa trên Android 15, dự kiến sẽ có sẵn trên nhiều mẫu điện thoại Samsung vào cuối năm nay.

Video giới thiệu tại sự kiện Google I/O 2024

Google AI Overviews khuyên người dùng nên dán keo lên bánh pizza, ăn đá để bổ sung vitamin…

Công cụ tìm kiếm của Google đã được cải thiện đáng kể, nhưng tính năng AI Overviews chưa thực sự hữu ích.

Theo 9to5Google, chỉ trong tuần qua AI Overviews đã đưa ra một số thông tin sai lệch, đơn cử như tính năng này đã khuyến cáo người dùng bôi keo lên bánh pizza của họ, hay thịt gà chỉ cần được nấu ở nhiệt độ 38,8 độ C, dập lửa bằng cách thêm nhiều dầu hơn… hay thậm chí là khuyên người dùng nên ăn một viên đá mỗi ngày để tăng cường vitamin.

Google AI Overviews cung cấp thông tin sai lệch. Ảnh chụp màn hình

AI có thể phân tích thông tin, nhưng nó không giỏi lắm trong việc biết điều gì là đúng và điều gì không.

Khi được hỏi "Tôi nên ăn bao nhiêu viên đá mỗi ngày?", Google AI Overviews đã trả lời: "Theo các nhà địa chất của UC Berkeley, mọi người nên ăn ít nhất một viên đá nhỏ mỗi ngày để tăng cường vitamin".

Tương tự, khi tài khoản X - Margaritas At The Genius Bar tìm kiếm “cheese not sticking to pizza” (phô mai không dính vào pizza), ngay lập tức Google AI Overviews đã "gây sốc" khi gợi ý người dùng nên sử dụng keo để cải thiện độ dính. Các thám tử Internet đã tìm ra nguồn gốc của lời khuyên này trong một bài đăng trên Reddit của cậu bé 11 tuổi.

Trong một tuyên bố, Google nói với CNBC: "Phần lớn các thông tin do Google AI Overviews đều có chất lượng cao, kèm theo các liên kết để tìm hiểu sâu hơn trên web”.

Chuyên gia chỉ cách giúp điện thoại Samsung luôn chạy mượt mà (PLO)- Giống như bất kỳ thiết bị nào, hiệu suất của điện thoại Samsung sẽ giảm dần theo thời gian. Làm thế nào để hạn chế?

Tiểu Minh