Google cảnh báo người dùng trình duyệt Chrome trên Android

Google vừa mang tính năng bảo mật Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) lên trình duyệt Chrome trên Android, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn.

Khi duyệt web, dữ liệu sẽ được truyền qua lại giữa thiết bị của bạn và các trang web. Giao thức HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) sẽ mã hóa những dữ liệu này, bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi tội phạm mạng. Ngược lại, nếu sử dụng giao thức HTTP (phiên bản không bảo mật), dữ liệu của bạn rất dễ bị rò rỉ.

Tính năng Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) hoạt động bằng cách tự động nâng cấp giao thức HTTP sang HTTPS bất cứ khi nào có thể. Quan trọng hơn, tính năng này sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng trước khi truy cập vào một trang web không an toàn, giúp họ chủ động phòng tránh các mối đe dọa.

Sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng Zalo mà không biết các tính năng mới này (PLO)- Zalo vừa ra mắt phiên bản mới trên máy tính, bổ sung chế độ tối, cải thiện hiệu suất gấp 10 lần... Do đó, sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng Zalo mà không biết các tính năng này.

Người dùng trình duyệt Chrome trên Android nên bật tính năng HTTPS ngay lập tức.

Cách kích hoạt tính năng luôn sử dụng kết nối bảo mật trên trình duyệt Chrome

Hiện tại, tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm (canary), do đó, để có thể trải nghiệm, bạn cần phải cài đặt phiên bản Chrome Canary thông qua Google Play. Lưu ý, vì đây chỉ là phiên bản thử nghiệm nên sẽ không ổn định và có thể xuất hiện lỗi trong quá trình sử dụng.

- Bước 1: Khi cài đặt hoàn tất, bạn hãy mở trình duyệt Chrome Canary, gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://flags .

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm và bật tùy chọn Allow enabling Balanced mode for HTTPS-First mode, sau đó chuyển nó sang trạng thái Enabled.

- Bước 3: Khởi động lại trình duyệt Chrome.

- Bước 4: Bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải trình duyệt và chọn Settings (cài đặt) - Privacy and security (quyền riêng tư và bảo mật) - Security (bảo mật) - Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật).

Bật tính năng Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) trên trình duyệt Chrome. Ảnh: TIỂU MINH

Tại đây, bạn sẽ có hai tùy chọn gồm cảnh báo cho các trang web công cộng không an toàn, và cảnh báo cho cả trang web công cộng lẫn riêng tư không an toàn. Để bảo mật tối đa, người dùng nên chọn tùy chọn thứ hai.

Việc Google đưa tính năng Always Use Secure Connections (luôn sử dụng kết nối bảo mật) lên Android là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến. Do đó, nếu đang sử dụng trình duyệt Chrome, bạn hãy chủ động kích hoạt tính năng này càng sớm càng tốt để lướt web an toàn hơn.

Vì sao iPhone 14 và iPhone SE 3 sẽ không còn được bán từ đầu năm 2025? (PLO)- Luật mới của EU yêu cầu tất cả điện thoại di động được bán trong khu vực phải sử dụng cổng USB-C vào năm 2025. Điều này buộc Apple sẽ phải ngừng bán iPhone 14 và iPhone SE 3 tại châu Âu.