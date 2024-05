Hóa ra đây là lý do khiến trình duyệt Chrome chậm đi đáng kể

Tiện ích mở rộng là gì?

Tiện ích mở rộng (extension) là các phần mềm được cài đặt thêm để bổ sung chức năng của trình duyệt, ví dụ như thay đổi giao diện, bảo mật, chặn quảng cáo… Tuy nhiên, mới đây các nhà phân tích tại Debugbear đã phát hiện ra rằng, đa số các tiện ích mở rộng phổ biến đều khiến trình duyệt chậm đi đáng kể, ngoại trừ một vài trường hợp.

Tiện ích mở rộng có thể làm chậm trình duyệt. Ảnh: TIỂU MINH

Cụ thể, các nhà phân tích đã thử nghiệm 5.000 tiện ích và phân tích tác động của chúng đối với hiệu suất của trình duyệt Chrome theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả tác động đến quá trình xử lý của CPU và thời gian tải trang web.

- Đối với các trang web cơ bản, một số tiện ích mở rộng đã làm tăng thời gian xử lý của trình duyệt thêm 0,5 giây. Trên các trang web phức tạp, con số này có thể tăng đến 2 giây.

- 86% tiện ích mở rộng được thử nghiệm có tác động tối thiểu đến các trang web đơn giản.

- Tác động có thể được tích lũy, nghĩa là bạn càng cài đặt nhiều tiện ích mở rộng thì trình duyệt sẽ bị chậm đi nhiều hơn.

- Tiện ích mở rộng có thể tác động đến bất kỳ trình duyệt nào, bao gồm các trình duyệt dựa trên Chrome và trình duyệt dựa trên Firefox khác.

Một số tiện ích mở rộng phổ biến làm tăng thêm thời gian xử lý của trình duyệt bao gồm, Honey Automatic Coupons, Klarna Pay Later, Monica - Your AI Copilot, Capital One Shopping, Popup Blocker, Dark Theme, Malwarebytes, Dark Reader, DDG Privacy Essentials.

Ảnh hưởng đến thời gian tải trang web

Tiện ích mở rộng của trình duyệt có thể khiến trang web tải chậm hơn, đặc biệt nếu chúng được thiết kế để chạy khi trang bắt đầu tải thay vì khi nội dung trang được hiển thị cho người dùng.

- Tiện ích mở rộng có thể tăng thêm tối đa 1 giây khi tải các trang web đơn giản.

- Các tiện ích mở rộng của Chrome cũng có thể trì hoãn tương tác sau khi trang web tải, nhưng những điều này ít phổ biến hơn và tác động dưới 0,05 giây.

- Người dùng có thể nhận thấy sự chậm trễ này vì phải mất nhiều thời gian hơn trước khi trình duyệt hiển thị nội dung trang web.

Hầu hết các trình chặn nội dung đều cải thiện trải nghiệm người dùng

Trình chặn nội dung (tiện ích mở rộng chặn quảng cáo) cải thiện đáng kể khả năng xử lý CPU của các trang web, đặc biệt là trên các website có nhiều quảng cáo.

- Một số trình chặn nội dung đã giúp giảm thời gian xử lý từ hơn 50 giây xuống còn vài giây.

- Hầu hết đều giảm kích thước trang từ hơn 40 MB xuống dưới 5 MB.

- Hầu hết đều giảm mức tiêu thụ bộ nhớ.

- Các tiện ích mở rộng đáng chú ý hoạt động tốt là: uBlock Origin, ScriptSafe, Privacy Badger, Malwarebytes.

- Các tiện ích mở rộng AdBlock Plus và AdBlock phổ biến hoạt động kém hơn và không tốt hơn nhiều so với trình duyệt không có tiện ích mở rộng.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích việc sử dụng bộ nhớ và tác động đến chức năng của trình duyệt.

- 86,6% tiện ích mở rộng của Chrome sử dụng ít hơn 10 MB dung lượng lưu trữ.

- 2,2% tiện ích mở rộng của Chrome sử dụng hơn 50 MB dung lượng lưu trữ.

Việc cài đặt tiện ích mở rộng trên trình duyệt có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và tải trang web. Tuy nhiên, một số trình chặn nội dung có thể cải thiện cả hai chỉ số vì chúng chặn hầu hết nội dung nặng về JavaScript ngay từ đầu.

Còn bạn thì sao? Bạn có cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt không? Chúng có ảnh hưởng đến việc tải trang web không?

Tiểu Minh