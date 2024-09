Máy bay không người lái của DJI có nguy cơ bị cấm tại Hoa Kỳ

(PLO)- Vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để cấm các dòng máy bay không người lái của DJI nhằm hạn chế các rủi ro về an ninh quốc gia.

Hiện tại dự luật này vẫn cần phải được Thượng viện Hoa Kỳ chấp thuận trước khi có thể trở thành luật, cấm các sản phẩm mới của DJI hoạt động trên cơ sở hạ tầng truyền thông của Hoa Kỳ (không ảnh hưởng đến các thiết bị hiện có).

Mối lo ngại về an ninh quốc gia đã thúc đẩy các nhà lập pháp quy định chặt chẽ hơn đối với công nghệ do Trung Quốc sản xuất, bao gồm cả máy bay không người lái của DJI. Các quan chức Hoa Kỳ từ lâu đã suy đoán rằng các thiết bị DJI có thể gây ra rủi ro do khả năng truy cập dữ liệu của chính phủ Trung Quốc.

Tuy nhiên, DJI đã liên tục phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định không chia sẻ dữ liệu nhạy cảm với bất kỳ chính phủ nào. Công ty hiện tại đang chiếm hơn một nửa thị phần máy bay không người lái tại Hoa Kỳ. Do đó, DJI đã phản đối mạnh mẽ dự luật này vì cho rằng nó sẽ hạn chế khả năng của người dùng.

Ứng dụng thời tiết Weather Pro có chứa bản đồ đường lưỡi bò phi pháp (PLO)- Ứng dụng thời tiết Weather Pro vừa bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, gây nên sự phẫn nộ từ cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

Máy bay không người lái của DJI có khả năng bị cấm tại Hoa Kỳ. Ảnh minh họa

"Với hành động này, Quốc hội sẽ đảm bảo rằng các phiên bản máy bay không người lái của DJI trong tương lai sẽ không được nhập khẩu, tiếp thị hoặc bán tại Hoa Kỳ", Đại diện Frank Pallone, đảng viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện cho biết.

Quốc hội đã nhiều lần bỏ phiếu áp đặt các hạn chế mới đối với công nghệ Trung Quốc. Đơn cử như hồi tháng 4-2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật điều khoản buộc ByteDance (công ty mẹ của TikTok) phải thoái vốn khỏi Mỹ, động thái được cho là sẽ mở đường cho các căng thẳng giữa chính quyền Mỹ với công ty công nghệ Trung Quốc.

Một dự luật khác được thông qua vào thứ Hai sẽ cấm Bộ An ninh Nội địa mua pin từ sáu công ty Trung Quốc, bao gồm cả CATL.

Hạ viện Hoa Kỳ cũng dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối tuần này về việc thắt chặt các quy định cấm tín dụng thuế đối với xe điện của Hoa Kỳ có thành phần từ Trung Quốc.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2024, vẫn chưa rõ liệu có luật nào về Trung Quốc sẽ trở thành luật trong năm nay hay không.

Cách bật tính năng hạn chế say tàu xe trên iPhone (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 18, Apple đã bổ sung thêm một tính năng mới giúp người dùng hạn chế bị say tàu xe trên iPhone.

Tiểu Minh