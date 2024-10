Tin công nghệ 18-10: Hãng smartphone nào dẫn đầu thị trường trong quý III năm 2024?

1. 5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường trong quý III năm 2024

Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, thị trường smartphone nói chung trong quý III năm 2024 đã tăng 2%, một tin vui sau khoảng thời gian dài ảm đạm khi nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút.

5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường toàn cầu vẫn là Samsung (19%), giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple giữ vị trí thứ hai với 16%, Xiaomi tăng lên 14%, OPPO và vivo chiếm giữ thị phần lần lượt là 9%.

Google chưa bao giờ là một ông lớn trong thị trường smartphone, nhưng doanh số Pixel vẫn tiếp tục tăng trưởng. Doanh số quý III năm 2024 của Google Pixel đã đạt mức "cao nhất từ trước đến nay", ngay khi dòng Pixel 9 ra mắt thị trường.

Counterpoint cho biết cả Motorola và Huawei đều chứng kiến mức tăng trưởng khoảng 30% so với năm ngoái trên toàn cầu.

Tin công nghệ 18-10: 5 hãng smartphone dẫn đầu thị trường toàn cầu trong quý III năm 2024.

2. Ứng dụng ChatGPT cuối cùng đã có mặt trên Windows

Nếu là người thường xuyên sử dụng ChatGPT, việc tải ứng dụng về máy tính sẽ giúp bạn tương tác với chatbot và tích hợp nó vào quy trình làm việc một cách liền mạch hơn.

Chia sẻ trên X, OpenAI cho biết người dùng hiện đã có thể tải về ứng dụng ChatGPT trên Windows. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ dành cho người dùng ChatGPT Plus, Enterprise và Edu.

Điều này có nghĩa là người dùng cá nhân muốn tải xuống ứng dụng ChatGPT cho Windows sẽ phải đăng ký gói ChatGPT Plus, với giá 20 đô la mỗi tháng. Lợi ích của việc đăng ký bao gồm quyền truy cập vào tất cả các mô hình OpenAI mới nhất, bao gồm o1-preview, chế độ giọng nói nâng cao…

Để tải xuống ứng dụng ChatGPT cho Windows, bạn cần truy cập trang web https://openai.com/chatgpt/download/ và nhấp vào liên kết Test an early version of the Windows app (thử nghiệm phiên bản sớm của ứng dụng Windows).

Lưu ý, nếu đang sử dụng phiên bản miễn phí, bạn có thể đợi đến cuối năm nay khi OpenAI tung ra trải nghiệm đầy đủ cho tất cả người dùng ChatGPT.

Tin công nghệ 18-10: Tải về ứng dụng ChatGPT cho Windows. Ảnh: TIỂU MINH

3. Không gian trải nghiệm laptop AI

So với laptop thông thường, laptop AI sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhờ vào các công nghệ tiên tiến như GPU Nvidia RTX và NPU (Neural Processing Unit). Điểm nổi bật của những mẫu máy này là khả năng xử lý mạnh mẽ, đặc biệt trong các tác vụ yêu cầu cao như học máy, xử lý hình ảnh và tự động hóa.

Nhờ CPU và GPU hiệu suất cao, laptop AI có thể đảm nhận nhiều tác vụ cùng lúc, đảm bảo mượt mà ngay cả khi chạy các ứng dụng nặng. Điều này giúp thiết bị trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, kỹ thuật và nghiên cứu AI.

Vừa qua, FPT Shop đã hợp tác với NVIDIA giới thiệu không gian trải nghiệm laptop AI tại TP.HCM và Hà Nội, nơi người dùng có thể tận tay sử dụng các mẫu laptop AI đến từ Asus, Dell, HP, Acer, Lenovo và MSI. Đi kèm theo đó là ưu đãi giảm giá lên đến 32% cho học sinh, sinh viên và giáo viên.

Mặc dù laptop AI có mức giá cao nhưng đây là khoản đầu tư hợp lý cho những ai cần một thiết bị có hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến.

Tin công nghệ 18-10: Không gian trải nghiệm laptop AI.

4. Vivo X200 series lộ diện với camera khủng

Sau thành công của dòng X100 Ultra, vivo đã trình làng 3 mẫu smartphone X200, X200 Pro và X200 Pro mini tại thị trường Trung Quốc, hứa hẹn tái định nghĩa trải nghiệm di động cao cấp với những đột phá về camera và hiệu năng.

Vivo X200 series được trang bị chip xử lý hình ảnh V3+ kết hợp cảm biến Sony LYT-818, giúp tối ưu hóa hình ảnh. Đi kèm theo đó là tiêu cự mới 135 mm và chế độ Siêu Telephoto (Telephoto Super Stage Mode) chuyên nghiệp. Dòng máy này cũng hỗ trợ quay video 4K 120 FPS và 4K HDR, cho phép ghi lại mọi khoảnh khắc với độ chi tiết cao.

Bên cạnh những cải tiến về camera, vivo X200 series còn tích hợp chip MediaTek Dimensity 9400, đạt hơn 3 triệu điểm AnTuTu, cùng pin cải tiến với dung lượng lớn hơn và hiệu suất hoạt động ổn định.

Tin công nghệ 18-10: vivo X200 series lộ diện tại Trung Quốc.

Tiểu Minh