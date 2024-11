Top xe điện cỡ trung đáng tin cậy nhất năm 2024

Genesis GV60 2024

Chiếc SUV cỡ trung này có hiệu suất ấn tượng với công suất 429 mã lực. Ảnh: Genesis.

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 75/100. Chiếc SUV cỡ trung này có hiệu suất ấn tượng với công suất 429 mã lực và thiết kế nổi bật cả bên trong lẫn bên ngoài.

Genesis GV60 có cùng xếp hạng độ tin cậy với Porsche Taycan, 75/100 điểm. Genesis xếp thứ chín trong số các thương hiệu xe hơi hạng sang về mặt xếp hạng chung. Chi phí bảo trì ước tính sau năm năm là 2.309 USD (khoảng gần 60 triệu đồng).

Hyundai Ioniq 6 2024

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 76/100. Hyundai Ioniq tiếp tục khẳng định vị thế bằng cách tăng xếp hạng độ tin cậy so với các mẫu khác. Một điểm đáng chú ý của mẫu xe sedan cỡ trung này là Ioniq 6 là mẫu xe điện đáng tin cậy nhất năm 2024.

Nó cũng được TopSpeed bình chọn là Xe điện tốt nhất năm 2024. Hyundai và các loại xe điện của hãng là một trong những mẫu xe nổi bật nhất trong ngành công nghiệp ô tô điện với các tính năng an toàn tiên tiến.

Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ (IIHS) đã xếp hạng Ioniq 6 là Lựa chọn An toàn Hàng đầu+ năm 2024. Chi phí bảo trì ước tính sau năm năm là 4.096 USD (khoảng hơn 100 triệu đồng).

Kia EV6 2024

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 76/100. Ảnh: Kia.

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 76/100. Kia EV6 là mẫu xe điện cỡ trung giành vị trí thứ ba. Chiếc SUV điện này tự hào có thiết kế thể thao và được hỗ trợ bởi nhiều cấu hình động cơ điện với công suất 320-576 mã lực. Kia cung cấp EV6 với tám phiên bản.

Chiếc xe này giành giải ba và nhận được xếp hạng an toàn chung là năm trên năm sao. Tương tự như một số mẫu xe ở trên, một lần thu hồi đã được ghi nhận trên EV6, do mất công suất truyền động do hệ thống điện. Xe có chi phí bảo trì ước tính sau năm năm là 3.027 USD (khoảng dưới 80 triệu đồng).

Kia Niro 2024

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 77/100. Kia kết hợp thiết kế tương lai vào Niro, có thể thấy ở nhiều xe điện khác, chẳng hạn như Hyundai Ioniq 5 và Mercedes EQE SUV.

Niro EV, tương tự như GV60, là một trong những SUV điện được yêu thích trên thị trường. Xe có chi phí bảo trì ước tính sau năm năm là 2.855 USD (khoảng hơn 70 triệu đồng).

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 77/100. Ảnh: Kia.

BMW iX 2024

Xe điện cỡ trung này đạt điểm tin cậy là 79/100. BMW kết hợp hai yếu tố chính của mình, hiệu suất và thiết kế, khiến nó trở thành một chiếc xe điện lý tưởng để mua ngày nay. Xe điện có công suất 610 mã lực và mô-men xoắn 811 pound-feet. BMW cung cấp iX với hai phiên bản.

Chiếc xe này đã từng có hai đợt thu hồi, một là do trục trặc hệ thống điện khiến động cơ chết máy và đợt khác là do tốc độ xe tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ va chạm. Xe có chi phí bảo trì ước tính sau năm năm là 3.325 USD (khoảng hơn 80 triệu đồng).

