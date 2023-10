Thị trường smartphone gập 2023, ai đang dẫn đầu?

Thị trường smartphone gập tăng trưởng mạnh

Theo thống kê của Counterpoint, thị trường smartphone gập toàn cầu đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 năm 2023 (đạt 2,1 triệu chiếc). Sự tăng trưởng này hoàn toàn trái ngược với thị trường smartphone toàn cầu, khi số lượng xuất xưởng trong quý giảm 9%, đạt 268 triệu chiếc.

Bối cảnh smartphone gập ở thị trường Trung Quốc có phần khác biệt so với phần còn lại. Khi thị phần smartphone thông thường trong quý 2 năm 2023 giảm 4% thì thị phần smartphone gập tăng 64%, đạt 1,2 triệu chiếc. Trung Quốc hiện chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường smartphone gập toàn cầu, với 58,6%.

So sánh thị trường smartphone gập trên toàn cầu và Trung Quốc 2023. Ảnh: Counterpoint

Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường smartphone gập tại Trung Quốc chủ yếu là do sự tham gia của các công ty Trung Quốc, đơn cử như Huawei Mate X3, vivo X Fold 2 và vivo X Flip. Ngoài ra, sự ra mắt toàn cầu (bao gồm cả Trung Quốc) của Motorola Razr 40 và Razr 40 Ultra càng góp phần vào xu hướng tăng trưởng này.

Nhà phân tích cấp cao của Counterpoint, Jene Park cho biết: “Chúng tôi tin rằng việc ra mắt sản phẩm thường xuyên này (cùng với các hiệu ứng tiếp thị đi kèm với việc ra mắt sản phẩm) đang thay đổi nhận thức của người tiêu dùng Trung Quốc về smartphone gập.

Do đó, người tiêu dùng Trung Quốc có thể tiếp cận nhiều loại smartphone gập dễ dàng và thường xuyên hơn bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới. Việc liên tục tung ra nhiều mẫu smartphone gập khác nhau được coi là một trong những lý do quan trọng khiến thị trường smartphone gập của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng đáng kể so với các thị trường khác.”

Dự báo thị trường smartphone gập toàn cầu 2023-2024

Thị trường smartphone gập toàn cầu sẽ có những thay đổi đáng kể trong nửa cuối năm 2023. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của họ trên phạm vi quốc tế trong giai đoạn này, với các phiên bản như Honor Magic V2, OPPO Find N3 Flip và OnePlus (chưa được đặt tên).

Đáng chú ý, Samsung Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 được coi là một trong những sản phẩm màn hình gập hàng đầu, ra mắt vào tháng 8 và dự kiến sẽ chiếm thị phần đáng kể trong nửa cuối năm 2023.

Smartphone gập Samsung chiếm phần lớn thị phần. Ảnh: TIỂU MINH

Sắp tới OPPO cũng sẽ trình làng Find N3 series trên toàn cầu, hứa hẹn cải thiện về độ bền bản lề, trải nghiệm gập mở, camera chất lượng cao cùng thiết kế đẹp.

Counterpoint dự báo lượng smartphone gập xuất xưởng năm 2025 xấp xỉ 55 triệu chiếc, gấp 4 lần so với năm 2022. Thị phần smartphone gập cũng được kỳ vọng tăng gấp đôi trên quy mô toàn cầu, từ 7% lên 16% vào năm 2025.

Tiểu Minh