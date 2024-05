(PLO)-Tối 29-5, thông tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật hình sự để điều tra làm rõ một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường.