(PLO) - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Tập đoàn Thuận An đã trúng các gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương trên cả nước với giá trị lớn. Tại Bắc Giang, đơn vị này và liên danh trúng thầu dự án giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.