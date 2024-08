(PLO)- Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh để điều tra, xác minh những người đưa thông tin sai lệch về di tích Chùa Cầu sau trùng tu.