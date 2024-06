(PLO)-Sau khi đầu tư sàn vàng online, chị T đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền 20 tỉ đồng. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị T đã đến cơ quan công an trình báo. Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua, công an đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch đầu tư tài chính online.