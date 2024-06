(PLO)- Bất chấp những ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, ngành dệt may tiếp tục nỗ lực tái cấu trúc, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, cùng với đó tận dụng thời cơ từ nguồn đơn hàng lớn từ những “bạn hàng cũ” của Trung Quốc. Các doanh nghiệp dệt may tự tin về đích 44 tỷ USD trong năm nay.