(PLO)-Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14-7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 37 độ C. Về chiều tối mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to.