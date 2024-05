(PLO)-Dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay ngày 18-5 khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 80mm. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.