(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay ngày 18-7 khu vực Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông.