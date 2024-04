(PLO)-Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 20-4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; người dân trông ngóng cơn mưa giải nhiệt.