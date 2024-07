(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 21-7 tại khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.