(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cả nước ngày 24-7. Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cát Bà (Hải Phòng) 215 mm, Vân Đồn (Quảng Ninh) 108 mm,..