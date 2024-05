(PLO)-Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 28-5, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối thời tiết chuyển mưa, có nơi mưa to.