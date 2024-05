(PLO)-Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết hôm nay ngày 4-5, tại khu Đông Bắc Bắc Bộ, đồng bằng ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt nhiều nơi.