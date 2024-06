(PLO)-Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 5-6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 170 mm (mưa tập trung vào đêm và sáng). Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150 mm.