(PLO)-Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông báo về tình hình thời tiết cho các vùng trên cả nước. Theo đó, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.