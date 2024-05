(PLO)-Sáng 23-5, theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tạm giữ 2 nghi can để điều tra liên quan đến vụ giết người giấu xác trong vali và đưa lên Núi Nhỏ (phường 2, TP. Vũng Tàu) phi tang. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, từ nguồn tin người dân, lực lượng công an kiểm tra một vali bị vứt bỏ tại khu vực Núi Nhỏ, phường 2, Vũng Tàu, phát hiện bên trong có chứa thi thể một cô gái đang trong quá trình phân hủy.