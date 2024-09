(PLO)- Cập nhật bão số 3 tại các địa phương. Hải Phòng từ sáng sớm gió cấp 14, giật cấp 17, mưa to. Thái Bình, cả đêm ngày 6-9 cho đến rạng sáng nay toàn tỉnh có mưa, nhiều khu vực gió to. Tỉnh Quảng Ninh: gió mạnh cấp 7, giật cấp 12. Trước đó, trời có mưa to, gió giật mạnh cấp 10, mất điện toàn huyện. Hà Nội bắt đầu có mưa.