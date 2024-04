(PLO)-Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc. Bị can Mót bị khởi tố, bắt tạm giam vì có liên quan trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào đầu năm 2022 tại TP Phú Quốc, với vai trò đồng phạm.