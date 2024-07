(PLO)- Nóng hôm nay: Vụ FLC - VKS đề nghị giảm án cho cựu chủ tịch Sở GDCK TP.HCM; Đại án đăng kiểm: Lý do các bị cáo phải chịu chung số tiền nhận hối lộ; Điện Biên: Công an bơi giữa dòng củi, rác tìm người mất tích do lũ quét; Viện Vật lý địa cầu cảnh báo động đất ở Kon Tum vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.