(PLO)-Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), thành đoàn Tân An , TP. Tân An (Long An) phối hợp với trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh đến thăm nhân chứng lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ Cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển.