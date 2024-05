(PLO)- Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, GĐ công nghệ Công ty An ninh mạng NCS - phân tích thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các đối tượng giả danh công an gọi điện lừa đảo khách hàng.