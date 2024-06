(PLO)- Liên quan vụ việc bé trai một trường mầm non ở Thái Bình tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa rước, cơ quan công an đã khởi tố và bắt giam nhân viên phụ trách đưa đón trẻ, tài xế điều khiển ô tô, khởi tố 2 giáo viên phụ trách lớp. Những bị can trong vụ này có thể đối diện với tội danh và mức án như thế nào?