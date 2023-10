Giảm hơn 13 triệu, Galaxy S23 Ultra có cạnh tranh được với iPhone 15 Pro Max?

Giảm giá có giúp S23 Ultra cạnh tranh được với iPhone 15 Pro Max không?

Mẫu điện thoại cao cấp nhất của Samsung - Galaxy S23 Ultra được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2-2023 với nhiều tính năng và cải tiến đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ sau hơn nửa năm ra mắt, S23 Ultra đã được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh lại giá bán, giảm từ 7-13 triệu đồng (tùy phiên bản).

Lý do đầu tiên dễ nhận thấy nhất là do tình hình kinh tế ảm đạm, sức mua của người tiêu dùng kém. Và lý do thứ hai là giảm giá để cạnh tranh với iPhone 15 series vừa được Apple giới thiệu vào cuối tháng 9-2023.

Tại thị trường Việt Nam, S23 Ultra sẽ đối đầu trực tiếp với iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của S23 Ultra so với iPhone 15 Pro Max không phải là hiệu suất, thiết kế hay camera mà chính là mức giá.

Theo ghi nhận, S23 Ultra 256 GB hiện đang được bán với giá 20,39 triệu đồng tại Di Động Việt, giảm 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 512 GB cũng chỉ còn 24,99 triệu đồng. Model được điều chỉnh giảm nhiều nhất là S23 Ultra 1 TB (giảm 13,6 triệu đồng), đẩy mức giá của sản phẩm xuống chỉ còn 31,39 triệu. Lưu ý, giá sản phẩm có thể dao động đôi chút tùy vào từng hệ thống.

Trên thị trường smartphone, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự lựa chọn của người dùng. iPhone 15 Pro Max 256 GB hiện đang được bán với giá khởi điểm từ 34,99 triệu đồng tại FPT Shop, cao hơn khoảng 14 triệu đồng so với phiên bản S23 Ultra có dung lượng tương đương.

Sự chênh lệch giá này có thể là một rào cản lớn đối với những ai đang cân nhắc giữa S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max.

Cấu hình S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max

So sánh cấu hình Samsung Galaxy S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max. Ảnh: TIỂU MINH

Ngoài mức giá thấp, S23 Ultra cũng có một số ưu điểm so với iPhone 15 Pro Max, chẳng hạn như màn hình lớn hơn, camera có độ phân giải cao hơn và thời lượng pin lâu hơn. Những ưu điểm này có thể giúp S23 Ultra cạnh tranh tốt hơn với iPhone 15 Pro Max, ngay cả khi hai chiếc điện thoại này có cùng mức giá.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng iPhone 15 Pro Max vẫn có những ưu điểm riêng, chẳng hạn như hệ điều hành iOS được đánh giá cao, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng bảo mật tốt. Do đó, Samsung S23 Ultra vẫn cần phải cải thiện hơn nữa về mặt phần mềm và hiệu năng nếu muốn cạnh tranh trực tiếp với iPhone 15 Pro Max.

“Với việc điều chỉnh giá, hệ thống kỳ vọng sức tiêu thụ của Galaxy S23 Ultra sẽ tiếp tục tăng trưởng, ước tính là khoảng từ 20-25% trong thời gian tới”, đại diện hệ thống Di Động Việt chia sẻ.

Trong dòng Galaxy S23 series, S23 Ultra vẫn là model bán chạy nhất, chiếm hơn 85% sức bán. Tiếp đến là Galaxy S23 Plus chiếm khoảng 9% và còn lại là phiên bản thường. Trong đó, đa số người dùng vẫn lựa chọn phiên bản dung lượng cơ bản là 256 GB.

Nhìn chung, Samsung S23 Ultra và iPhone 15 Pro Max đều là những chiếc điện thoại cao cấp với nhiều tính năng và ưu điểm nổi bật. Sự chênh lệch giá cả có thể là một yếu tố quan trọng quyết định sự lựa chọn của người dùng. Nếu Samsung S23 Ultra được giảm giá, nó sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều người dùng.

