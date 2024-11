5 trình duyệt bảo mật tốt nhất trong năm 2024

Dấu vân tay kỹ thuật số là gì?

Dấu vân tay kỹ thuật số (digital fingerprint) là một kỹ thuật thu thập thông tin để nhận diện và theo dõi người dùng trên Internet mà không cần đến cookie hay các phương pháp theo dõi truyền thống khác. Cách thức này tương đối tinh vi, thường được các nhà quảng cáo sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng mà họ không hề hay biết.

Danh sách những mẫu iPhone cổ điển bạn nên tránh xa trong năm 2024 (PLO)- Mới đây, Apple đã đưa iPhone XS Max, iPhone 6s Plus và một số biến thể Apple Watch Series 2 vào danh sách các mẫu iPhone cổ điển và lỗi thời.

1. Trình duyệt bảo mật Brave

Brave đứng đầu danh sách nhờ khả năng chặn quảng cáo, công cụ theo dõi và dấu vân tay kỹ thuật số. Dựa trên mã nguồn mở Chromium, Brave không chỉ có tốc độ tải trang nhanh mà còn tích hợp các công cụ bảo mật như chế độ Tor, VPN và tường lửa.

Phiên bản 1.68 mới nhất thậm chí tự động nâng cấp tất cả các trang web lên HTTPS, bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị đánh cắp.

Ngoài ra, Brave còn ra mắt công cụ tìm kiếm dựa trên AI, giúp người dùng có trải nghiệm duyệt web an toàn và nhanh chóng. Nếu bạn đang tìm kiếm một trình duyệt bảo mật mà không làm chậm hiệu suất, Brave là lựa chọn lý tưởng.

Trình duyệt bảo mật Brave cung cấp sự riêng tư, tốc độ tải trang nhanh. Ảnh: TIỂU MINH

2. Trình duyệt bảo mật DuckDuckGo

DuckDuckGo được biết đến như một công cụ tìm kiếm bảo mật, và nay đã phát triển trình duyệt riêng cho cả máy tính và thiết bị di động. Điểm mạnh của DuckDuckGo là không lưu trữ bất kỳ dữ liệu người dùng nào và cung cấp các công cụ như trình chặn theo dõi, mã hóa web và dịch vụ DuckDuckGo Privacy Pro (bao gồm VPN và tính năng xóa thông tin cá nhân trực tuyến).

Trình duyệt này đảm bảo rằng không ai có thể theo dõi hoạt động trực tuyến của bạn, giúp bạn tránh xa các quảng cáo nhắm mục tiêu và giữ cho danh tính của bạn an toàn.

Trình duyệt bảo mật DuckDuckGo tương thích với nhiều thiết bị, nền tảng.

3. Trình duyệt Mozilla Firefox

Mozilla Firefox vẫn là một trong những trình duyệt được ưa chuộng nhất nhờ khả năng bảo mật mạnh mẽ và các tùy chỉnh linh hoạt. Với tính năng bảo vệ theo dõi nâng cao, Firefox chặn các trình theo dõi mạng xã hội, cookie và thậm chí cả các script khai thác tiền điện tử.

Nếu bạn sử dụng thiết bị di động, Firefox Focus là một lựa chọn nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ngoài ra, dịch vụ VPN tích hợp của Firefox giúp bạn an toàn hơn khi truy cập mạng công cộng.

Trình duyệt bảo mật Firefox từ lâu đã nổi tiếng với việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

4. Tor Browser

Được xây dựng trên nền tảng mạng Tor, trình duyệt Tor là lựa chọn hàng đầu cho những người dùng ưu tiên ẩn danh trực tuyến. Nó sử dụng kỹ thuật onion routing để che giấu địa chỉ IP và mã hóa lưu lượng truy cập, giúp bạn thoát khỏi sự theo dõi của các bên thứ ba.

Tuy nhiên, do cách thức truyền dữ liệu qua nhiều lớp mã hóa, tốc độ truy cập có thể chậm hơn các trình duyệt khác. Bạn cũng có thể gặp khó khăn khi truy cập vào một số trang web yêu cầu captcha.

Trình duyệt Tor là lựa chọn hàng đầu cho những người dùng ưu tiên ẩn danh trực tuyến.

5. Mullvad Browser

Mullvad Browser, được ví như "Tor không cần mạng Tor". Bên cạnh đó, nó chặn cookie và các công cụ theo dõi, đồng thời có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp với VPN Mullvad để tăng cường bảo mật.

Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn tận dụng sự ẩn danh mà không cần truy cập qua mạng Tor.

Một số trình duyệt ẩn danh khác

- Librewolf: Phiên bản nâng cao của Firefox, tối ưu hóa quyền riêng tư và loại bỏ các kết nối từ xa không cần thiết.

- Epic Privacy Browser: Tập trung vào chặn theo dõi và quảng cáo với chế độ duyệt web riêng tư tự động.

- Vivaldi: Cung cấp khả năng tùy chỉnh cao và tích hợp tính năng chặn quảng cáo.

- Waterfox: Phiên bản dựa trên Firefox, loại bỏ các yếu tố theo dõi của Google.

- Microsoft Edge: Là sản phẩm của Microsoft, Edge cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến và tốc độ vượt trội.

Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn trình duyệt bảo mật?

- Khả năng ngăn chặn các công cụ theo dõi và tạo dấu vân tay trình duyệt.

- Các trình duyệt mã nguồn mở thường an toàn hơn do có thể được kiểm tra bởi cộng đồng.

- Một số trình duyệt như Brave và Firefox cung cấp VPN để bảo vệ kết nối tốt hơn.

- Trình duyệt có khả năng hoạt động mượt mà trên cả máy tính và điện thoại.

Duyệt web an toàn không đơn thuần chỉ là việc sử dụng chế độ ẩn danh hay bật tính năng "do not track". Nhìn chung, việc lựa chọn một trình duyệt bảo mật có thể giúp bạn bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn các quảng cáo và duy trì sự riêng tư trên mạng.

4.700 trang web mua sắm giả mạo đang chờ ‘nuốt’ thẻ tín dụng của bạn (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện ra một chiến dịch lừa đảo quy mô lớn, sử dụng 4.700 trang web mua sắm giả mạo để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.