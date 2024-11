Tin công nghệ 16-11: Cách bật tính năng tự động phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên Android

1. Cách bật tính năng tự động phát hiện cuộc gọi lừa đảo trên Android

Tính năng Scam Detection (phát hiện lừa đảo) theo thời gian thực hiện đã được bổ sung vào phiên bản beta của ứng dụng Phone (điện thoại) của Google.

Tuy nhiên, tính năng không được bật sẵn theo mặc định mà người dùng phải mở ứng dụng Phone (điện thoại), bấm vào biểu tượng menu ở góc phải và truy cập vào phần cài đặt.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến mục Assistive - Scam Detection (phát hiện lừa đảo). Google cho biết tính năng này sẽ tự động chạy nền và hiển thị cảnh báo đối với các cuộc gọi có khả năng là lừa đảo. Quá trình này diễn ra hoàn toàn trên thiết bị và nội dung cuộc gọi không được lưu hoặc ghi lại.

Đối với số không xác định, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp ở đầu cuộc gọi và cứ vài phút một lần sau đó để cho người tham gia biết cuộc gọi đang được giám sát.

Tin công nghệ 16-11: Cách bật tính năng chặn cuộc gọi lừa đảo tự động trên Android. Ảnh: 9to5Google

Danh sách những mẫu iPhone cổ điển bạn nên tránh xa trong năm 2024 (PLO)- Mới đây, Apple đã đưa iPhone XS Max, iPhone 6s Plus và một số biến thể Apple Watch Series 2 vào danh sách các mẫu iPhone cổ điển và lỗi thời.

2. Giải pháp hiển thị tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thị trường TV chuyên dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khá sôi động với sự tham gia của nhiều "ông lớn" như Samsung, LG hay Sony.

Vừa qua, Samsung đã trình làng dòng TV H Series, tập trung vào khả năng tùy chỉnh nội dung và tối ưu trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ lưu trú.

Samsung H Series nổi bật nhờ hệ điều hành Tizen cho phép vận hành mượt mà, bảo mật cao, cùng khả năng tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành.

Với tính năng tùy chỉnh nội dung, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng điều chỉnh thông điệp quảng bá và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, dòng TV này dễ lắp đặt, bền bỉ và cho phép quản lý từ xa, giúp tối ưu hóa công việc cho các nhà quản lý.

Samsung TV H Series có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc cho các doanh nghiệp muốn cải thiện chất lượng dịch vụ, và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tham khảo một số sản phẩm khác như LG Pro Smart TV, Sony BRAVIA Professional Displays… Nhìn chung, việc chọn sản phẩm nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách cụ thể của từng doanh nghiệp.

Tin công nghệ 16-11: Samsung TV H Series, giải pháp hiển thị tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Google Docs tích hợp công nghệ tạo ảnh AI Imagen 3

Google vừa bổ sung công cụ tạo ảnh bằng AI (Imagen 3) vào phiên bản Google Docs trên web dành cho người dùng Workspace. Tính năng này kế thừa thành công của tính năng Help me visualize trong Google Slides.

Để tạo ảnh bằng AI, bạn hãy mở Google Docs, bấm vào menu Insert (chèn) - Image (hình ảnh) - Help me create an image (giúp tôi tạo hình ảnh). Sau đó, người dùng chỉ cần chọn tỉ lệ khung hình (vuông, rộng, cao) và phong cách yêu thích.

Hệ thống sẽ đưa ra một vài lựa chọn, bạn chỉ cần nhấp chuột để thêm vào tài liệu. Google cho rằng tính năng này hữu ích cho việc tạo menu nhà hàng, bản mô tả chiến dịch marketing, hoặc tờ rơi quảng cáo.

Khả năng tạo hình ảnh bằng AI trong Docs giúp mọi người có thể tạo nội dung khác biệt, và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Giờ đây, bạn có thể truyền đạt ý tưởng hiệu quả hơn mà không cần mất thời gian tìm kiếm hình ảnh.

Tin công nghệ 16-11: Google Docs tích hợp công cụ tạo ảnh AI Imagen 3. Ảnh: Google

4. Tổng thống El Salvador vui mừng khi giá Bitcoin đạt kỷ lục

El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, đang hưởng lợi từ sự tăng giá mạnh mẽ của đồng tiền điện tử này.

Tổng thống Nayib Bukele đã bày tỏ sự vui mừng khi giá Bitcoin đạt mức kỷ lục mới, cho rằng đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của ông trong việc đưa Bitcoin vào nền kinh tế.

El Salvador đã đầu tư mạnh vào Bitcoin và sử dụng nó để thanh toán các dịch vụ công, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc sử dụng Bitcoin cũng đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm biến động giá, rủi ro an ninh mạng và sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng.

Tin công nghệ 16-11: Tổng thống El Salvador vui mừng khi giá Bitcoin đạt kỷ lục.

4.700 trang web mua sắm giả mạo đang chờ ‘nuốt’ thẻ tín dụng của bạn (PLO)- Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện ra một chiến dịch lừa đảo quy mô lớn, sử dụng 4.700 trang web mua sắm giả mạo để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng.