Tin công nghệ 28-3: Lộ diện dòng AI PC thế hệ mới

1. Lộ diện dòng AI PC thế hệ mới

Dell vừa chính thức giới thiệu loạt AI PC thế hệ mới với thiết kế tối giản, hiệu năng vượt trội và thời lượng pin bền bỉ. Đây là những sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng cá nhân và doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa năng suất và sáng tạo dù ở bất kỳ đâu.

Với sự bùng nổ của công nghệ AI, Dell đã tái cấu trúc danh mục sản phẩm của mình theo hướng trực quan hơn. Ba dòng máy tính mới gồm Dell, Dell Pro và Dell Pro Max sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp.

Nếu dòng Dell hướng đến nhu cầu làm việc, học tập và giải trí hàng ngày, thì Dell Pro tập trung vào môi trường chuyên nghiệp, còn Dell Pro Max lại nhắm đến những tác vụ đòi hỏi hiệu suất tối đa. Mỗi dòng sản phẩm đều có ba phiên bản: Base (cơ bản), Plus (hiệu năng cao) và Premium (cao cấp và linh hoạt tối đa).

Tin công nghệ 28-3: Dell tái cấu trúc việc đặt tên sản phẩm. Ảnh: TIỂU MINH

FBI cảnh báo phần mềm độc hại có thể ẩn núp trong các công cụ chuyển đổi tệp (PLO)- Theo FBI, một số công cụ chuyển đổi tệp trực tuyến có thể âm thầm cài đặt phần mềm độc hại vào hệ thống của người dùng.

Đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là Dell Pro 13 Premium, mẫu laptop siêu mỏng nhẹ chỉ 1,07 kg nhưng sở hữu thời lượng pin lên đến 21,2 giờ, hiệu suất AI nhanh hơn 3,5 lần so với thế hệ trước.

Máy còn được trang bị camera 8 MP HDR hỗ trợ tối ưu cho các cuộc họp trực tuyến. Trong khi đó, Dell Pro 14/16 Plus là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp với nhiều tùy chọn cấu hình, thiết kế tối giản từ nhôm tái chế và khả năng kết nối mạnh mẽ với WiFi 7, 5G, HDMI và Thunderbolt.

Các sản phẩm này đều đạt chuẩn độ bền quân sự MIL-STD, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Không chỉ tập trung vào hiệu năng, Dell còn nhấn mạnh vào thiết kế bền vững. Bo mạch chủ và linh kiện cũng được cải tiến theo hướng mô-đun, giúp giảm thiểu rác thải điện tử. Đặc biệt, pin mới của Dell sử dụng ít hơn 80% cobalt, góp phần giảm sự phụ thuộc vào khoáng sản hiếm.

Với loạt sản phẩm AI PC mới, Dell không chỉ đưa hiệu suất AI lên tầm cao mới mà còn tiếp tục dẫn đầu xu hướng phát triển công nghệ bền vững.

Tin công nghệ 28-3: Loạt laptop AI mới nhất của Dell. Ảnh: TIỂU MINH

2. Cách ẩn các tin rác trên Facebook

Meta vừa cập nhật lại mục Friends (bạn bè) trên ứng dụng Facebook dành cho các thiết bị Android và iOS, giúp người dùng giữ kết nối với bạn bè và gia đình tốt hơn, đồng thời hạn chế các tin tức đề xuất không phù hợp.

Theo đó, khi chuyển sang mục Friends (bạn bè), bạn sẽ thấy xuất hiện các bài đăng từ bạn bè, reels, sinh nhật, yêu cầu kết bạn… tất cả sẽ ở cùng một nơi, nhưng không có các nội dung được đề xuất.

Meta coi sự thay đổi này là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu mang lại niềm vui cho người dùng Facebook. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất thông qua App Store hoặc Google Play để áp dụng các thay đổi.

Lưu ý rằng tính năng này hiện chỉ có sẵn tại Hoa Kỳ và Canada, các quốc gia khác sẽ sớm được hỗ trợ trong thời gian tới.

Tin công nghệ 28-3: Cách ẩn các tin rác trên Facebook.

5 lý do bất ngờ có thể khiến điện thoại bị mất bảo hành (PLO)- Khi mua một chiếc điện thoại, người dùng thường quan tâm đến cấu hình, tính năng, và ít để ý đến chính sách bảo hành. Dưới đây là 5 lý do bất ngờ có thể khiến điện thoại bị mất bảo hành.

3. Vivo X200 Ultra lộ diện?

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 đã chính thức khai mạc tại Hải Nam, Trung Quốc, với sự góp mặt của vivo, đối tác chiến lược năm thứ tư liên tiếp.

Tại sự kiện, vivo đã công bố thành lập Phòng thí nghiệm Robotics, đồng thời giới thiệu hàng loạt công nghệ đột phá, trong đó nổi bật nhất là chiếc flagship vivo X200 Ultra, mẫu điện thoại thông minh chính thức của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, ông Hu Baishan - Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc vận hành vivo nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ AI, robot và điện thoại di động trong việc kết nối thế giới vật lý và số.

Vivo X200 Ultra, mẫu flagship dự kiến ra mắt vào tháng tới, được kỳ vọng sẽ kế thừa và nâng tầm những công nghệ nhiếp ảnh tiên tiến nhất của hãng. Không chỉ là một chiếc smartphone, X200 Ultra còn được ví như cầu nối giữa con người và công nghệ tương lai, hứa hẹn tạo ra chuẩn mực mới trong ngành di động.

Với bước tiến này, vivo tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường smartphone và mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực robot tiêu dùng.

Tin công nghệ 28-3: vivo X200 Ultra lộ diện.

4. OpenAI dừng tính năng tạo ảnh theo phong cách Studio Ghibli

Trình tạo ảnh AI của ChatGPT đang gây bão trên mạng xã hội với khả năng chuyển đổi hình ảnh theo nhiều phong cách, trong đó nổi bật nhất là phong cách Studio Ghibli. Hàng ngàn bức ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản này đã xuất hiện trên X (Twitter) và các nền tảng khác, tạo nên xu hướng mới.

Tuy nhiên, OpenAI đã bất ngờ thông báo tạm dừng cung cấp tính năng này cho người dùng miễn phí do nhu cầu quá cao.

Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết: “Hình ảnh trong ChatGPT phổ biến hơn nhiều so với chúng tôi mong đợi. Thật không may, việc triển khai sang gói miễn phí sẽ bị trì hoãn trong một thời gian”. Hiện tại, chỉ những người dùng trả phí, bao gồm các gói Plus, Pro và Team, mới có thể tiếp tục sử dụng công cụ này.

Sự phổ biến vượt ngoài dự đoán đã khiến OpenAI gặp khó khăn trong việc phân bổ tài nguyên xử lý. Nhiều người dùng đã tận dụng tính năng này để biến ảnh cá nhân và meme thành những tác phẩm nghệ thuật theo phong cách Ghibli, khiến lượng yêu cầu tăng vọt.

Dù chưa có thời gian cụ thể cho việc mở lại tính năng này với người dùng miễn phí, cộng đồng đang hy vọng OpenAI sẽ sớm có giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận.

Tin công nghệ 28-3: OpenAI dừng tính năng tạo ảnh theo phong cách Studio Ghibli.

5. Google vá lỗi zero-day có nguy cơ cao trên Chrome

Google vừa phát hành bản vá khẩn cấp để khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên trình duyệt Chrome, bảo vệ dữ liệu người dùng trước nguy cơ tấn công mạng.

Lỗ hổng có mã CVE-2025-2783, được phát hiện bởi nhóm nghiên cứu của Kaspersky, cho phép tin tặc vượt qua cơ chế bảo vệ sandbox của Chrome, từ đó có thể chiếm quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.

Bản cập nhật vá lỗi mang số hiệu 134.0.6998.177/178 đã được triển khai cho người dùng Windows, Android, macOS và Linux. Google khuyến cáo người dùng nhanh chóng nâng cấp trình duyệt để tránh trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Lỗ hổng này bị nghi ngờ liên quan đến chiến dịch tấn công mạng ForumTroll, trong đó hacker sử dụng email lừa đảo để dụ nạn nhân nhấp vào các liên kết độc hại, sau đó khai thác lỗ hổng để chiếm quyền điều khiển hệ thống.

Theo Boris Larin, chuyên gia bảo mật tại Kaspersky, CVE-2025-2783 nguy hiểm hơn nhiều so với các lỗ hổng trước đây và ảnh hưởng không chỉ đến Chrome mà còn đến các trình duyệt dựa trên nền tảng Chromium như Brave, Vivaldi và Microsoft Edge.

Tin công nghệ 28-3: Người dùng nên cập nhật Google Chrome càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

5 trình duyệt tốt nhất giúp bạn hạn chế bị theo dõi (PLO)- Nếu muốn hạn chế bị thu thập dữ liệu, có lẽ đã đến lúc bạn nên cân nhắc chuyển sang những trình duyệt tốt nhất trong việc bảo vệ quyền riêng tư.